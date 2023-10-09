https://uz.sputniknews.ru/20231009/eaes-proizvodstvo-produkty-jivotnovodstva-39778010.html

В ЕАЭС выросло производство продуктов животноводства

В ЕАЭС выросло производство продуктов животноводства

Евразийская экономическая комиссия отметила рост основных видов продукции животноводства за восемь месяцев текущего года.

2023-10-09T15:30+0500

2023-10-09T15:30+0500

2023-10-09T15:30+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

производство

животноводство

мясо

молоко

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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. За первые восемь месяцев 2023 года в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) увеличилось производство основных видов продукции животноводства (молока, скота и птицы на убой), сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).Комиссия приводит данные в сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года.Производство скота и птицы на убой (в живом весе) выросло на 2,3%:Производство молока выросло на 3%:Товарооборот Узбекистана с ЕАЭС за 8 месяцев 2023 года превысил $10 млрд

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