https://uz.sputniknews.ru/20231009/eaes-proizvodstvo-produkty-jivotnovodstva-39778010.html
В ЕАЭС выросло производство продуктов животноводства
В ЕАЭС выросло производство продуктов животноводства
Евразийская экономическая комиссия отметила рост основных видов продукции животноводства за восемь месяцев текущего года.
2023-10-09T15:30+0500
2023-10-09T15:30+0500
2023-10-09T15:30+0500
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еаэс
производство
животноводство
мясо
молоко
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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. За первые восемь месяцев 2023 года в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) увеличилось производство основных видов продукции животноводства (молока, скота и птицы на убой), сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).Комиссия приводит данные в сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года.Производство скота и птицы на убой (в живом весе) выросло на 2,3%:Производство молока выросло на 3%:Товарооборот Узбекистана с ЕАЭС за 8 месяцев 2023 года превысил $10 млрд
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еаэс еэк евразийский экономический союз евразийская экономическая комиссия продукция животноводства мясо птица молоко рост статистика
еаэс еэк евразийский экономический союз евразийская экономическая комиссия продукция животноводства мясо птица молоко рост статистика
В ЕАЭС выросло производство продуктов животноводства
Евразийская экономическая комиссия отметила рост основных видов продукции животноводства за восемь месяцев текущего года.
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. За первые восемь месяцев 2023 года в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) увеличилось производство основных видов продукции животноводства (молока, скота и птицы на убой), сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Комиссия приводит данные в сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года.
Производство скота и птицы на убой (в живом весе) выросло на 2,3%:
Армения — снижение (96% от показателей 2022-го, но имеются сведения только за семь месяцев этого года);
Казахстан — рост на 4,3%;
Кыргызстан — рост на 1,3%;
Производство молока выросло на 3%:
Армения — снижение (94,8% от показателей 2022-го, но имеются сведения только за семь месяцев этого года);
Казахстан — рост на 2,6% (данные по коровьему молоку);
Кыргызстан — рост на 2,2%;