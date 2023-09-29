https://uz.sputniknews.ru/20230929/tovarooborot-uzbekistana-s-eaes-infografika-39446932.html

Товарооборот Узбекистана с ЕАЭС за 8 месяцев 2023 года превысил $10 млрд

Товарооборот Узбекистана с ЕАЭС за 8 месяцев 2023 года превысил $10 млрд

На страны Союза приходится больше 25% от общего объема внешней торговли УЗбекистана, сообщает ЦЭИР.

2023-09-29T15:23+0500

2023-09-29T15:23+0500

2023-09-29T16:06+0500

еаэс и узбекистан

узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

торговля

россия

казахстан

кыргызстан

беларусь

импорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/0e/37840902_0:61:1400:849_1920x0_80_0_0_a4b17cd02b12850384512b0fc7416b2f.jpg

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В январе — августе текущего года объем взаимной торговли Узбекистана со странами ЕАЭС составил $10,2 млрд, сообщает Центр экономических исследований и реформ Узбекистана.При этом республика продала странам Союза товаров и услуг на $3,53 млрд, закупила у них на $6,63 млрд.В общем внешнеторговом обороте Узбекистана на страны Евразийского экономического союза приходится 25,4 %.Показатели внешней торговли Узбекистана в каждой из стран ЕАЭС за январь — август 2023 года:Россия:внешнеторговый оборот — $6,168 млрд,экспорт – $1,947 млрд,импорт – $4,194 млрд;Казахстан:внешнеторговый оборот — $2,895 млрд,экспорт – $951 млн,импорт – $1,944 млрд;Кыргызстан:внешнеторговый оборот — $679 млн,экспорт – $492 млн,импорт – $188 млн;Беларусь:внешнеторговый оборот — $402 млн,экспорт – $94 млн,импорт – $309 млн.В предыдущие годы объем торговли Узбекистана с ЕАЭС составил:Узбекистан экспортирует в страны ЕАЭС текстиль, автомобильную, электротехническую продукцию, овощи и фрукты. Из стран Союза республика закупает металлопродукцию, нефтепродукты, древесину, машины и оборудование, продукцию химической промышленности, злаки, растительные масла и другие товары. В декабре 2020 года Узбекистан получил статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. Страны Союза являются основными торгово-экономическими партнерами Узбекистана. В связи с этим статус наблюдателя в ЕАЭС позволяет Узбекистану, расширять с ними экономическое сотрудничество с учетом правил общего рынка ЕАЭС.При дальнейшей интеграции с ЕАЭС Узбекистан получит более выгодные условия для выхода на внешние рынки, в частности, при торговле с Вьетнамом, Ираном, Сербией и Сингапуром, которые заключили соглашения о преференциальной торговле с ЕАЭС, отмечают в ЦЭИР.

https://uz.sputniknews.ru/20230926/eaes-fakty--infografika-39327695.html

узбекистан

россия

казахстан

беларусь

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан еаэс евразийский экономический союз товарооборот торговля объем импорт экспорт чем торгуют что закупают продают россия беларусь казахстан кыргызстан