https://uz.sputniknews.ru/20230929/tovarooborot-uzbekistana-s-eaes-infografika-39446932.html
Товарооборот Узбекистана с ЕАЭС за 8 месяцев 2023 года превысил $10 млрд
Товарооборот Узбекистана с ЕАЭС за 8 месяцев 2023 года превысил $10 млрд
На страны Союза приходится больше 25% от общего объема внешней торговли УЗбекистана, сообщает ЦЭИР.
2023-09-29T15:23+0500
2023-09-29T15:23+0500
2023-09-29T16:06+0500
еаэс и узбекистан
узбекистан
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
торговля
россия
казахстан
кыргызстан
беларусь
импорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/0e/37840902_0:61:1400:849_1920x0_80_0_0_a4b17cd02b12850384512b0fc7416b2f.jpg
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В январе — августе текущего года объем взаимной торговли Узбекистана со странами ЕАЭС составил $10,2 млрд, сообщает Центр экономических исследований и реформ Узбекистана.При этом республика продала странам Союза товаров и услуг на $3,53 млрд, закупила у них на $6,63 млрд.В общем внешнеторговом обороте Узбекистана на страны Евразийского экономического союза приходится 25,4 %.Показатели внешней торговли Узбекистана в каждой из стран ЕАЭС за январь — август 2023 года:Россия:внешнеторговый оборот — $6,168 млрд,экспорт – $1,947 млрд,импорт – $4,194 млрд;Казахстан:внешнеторговый оборот — $2,895 млрд,экспорт – $951 млн,импорт – $1,944 млрд;Кыргызстан:внешнеторговый оборот — $679 млн,экспорт – $492 млн,импорт – $188 млн;Беларусь:внешнеторговый оборот — $402 млн,экспорт – $94 млн,импорт – $309 млн.В предыдущие годы объем торговли Узбекистана с ЕАЭС составил:Узбекистан экспортирует в страны ЕАЭС текстиль, автомобильную, электротехническую продукцию, овощи и фрукты. Из стран Союза республика закупает металлопродукцию, нефтепродукты, древесину, машины и оборудование, продукцию химической промышленности, злаки, растительные масла и другие товары. В декабре 2020 года Узбекистан получил статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. Страны Союза являются основными торгово-экономическими партнерами Узбекистана. В связи с этим статус наблюдателя в ЕАЭС позволяет Узбекистану, расширять с ними экономическое сотрудничество с учетом правил общего рынка ЕАЭС.При дальнейшей интеграции с ЕАЭС Узбекистан получит более выгодные условия для выхода на внешние рынки, в частности, при торговле с Вьетнамом, Ираном, Сербией и Сингапуром, которые заключили соглашения о преференциальной торговле с ЕАЭС, отмечают в ЦЭИР.
https://uz.sputniknews.ru/20230926/eaes-fakty--infografika-39327695.html
узбекистан
россия
казахстан
беларусь
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/0e/37840902_94:0:1306:909_1920x0_80_0_0_c2e0c13c66eea1baca2bb89074676039.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан еаэс евразийский экономический союз товарооборот торговля объем импорт экспорт чем торгуют что закупают продают россия беларусь казахстан кыргызстан
узбекистан еаэс евразийский экономический союз товарооборот торговля объем импорт экспорт чем торгуют что закупают продают россия беларусь казахстан кыргызстан
Товарооборот Узбекистана с ЕАЭС за 8 месяцев 2023 года превысил $10 млрд
15:23 29.09.2023 (обновлено: 16:06 29.09.2023)
На страны Союза приходится больше 25 % от общего объема внешней торговли Узбекистана, сообщает ЦЭИР.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik.
В январе — августе текущего года объем взаимной торговли Узбекистана со странами ЕАЭС составил $10,2 млрд, сообщает
Центр экономических исследований и реформ Узбекистана.
При этом республика продала странам Союза товаров и услуг на $3,53 млрд, закупила у них на $6,63 млрд.
В общем внешнеторговом обороте Узбекистана на страны Евразийского экономического союза приходится 25,4 %.
Показатели внешней торговли Узбекистана в каждой из стран ЕАЭС за январь — август 2023 года:
внешнеторговый оборот — $6,168 млрд,
внешнеторговый оборот — $2,895 млрд,
внешнеторговый оборот — $679 млн,
внешнеторговый оборот — $402 млн,
В предыдущие годы объем торговли Узбекистана с ЕАЭС составил:
2021 — $12,8 млрд., (+ 30,4 %),
2022 — $15,7 млрд., (+22,7 %).
Узбекистан экспортирует в страны ЕАЭС текстиль, автомобильную, электротехническую продукцию, овощи и фрукты. Из стран Союза республика закупает металлопродукцию, нефтепродукты, древесину, машины и оборудование, продукцию химической промышленности, злаки, растительные масла и другие товары.
В декабре 2020 года Узбекистан получил статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. Страны Союза являются основными торгово-экономическими партнерами Узбекистана. В связи с этим статус наблюдателя в ЕАЭС позволяет Узбекистану, расширять с ними экономическое сотрудничество с учетом правил общего рынка ЕАЭС.
При дальнейшей интеграции с ЕАЭС Узбекистан получит более выгодные условия для выхода на внешние рынки, в частности, при торговле с Вьетнамом, Ираном, Сербией и Сингапуром, которые заключили соглашения о преференциальной торговле с ЕАЭС, отмечают в ЦЭИР.