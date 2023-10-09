https://uz.sputniknews.ru/20231009/mirziyoyev-pozdravleniye-sportsmeny-aziada-39763935.html

Ханчжоу-2022: Мирзиёев поздравил членов спортивной делегации Узбекистана

Ханчжоу-2022: Мирзиёев поздравил членов спортивной делегации Узбекистана

Глава Узбекистана выразил уверенность, что они достигнут больших высот и на предстоящих в 2024 году XXXIII Олимпийских играх в Париже.

2023-10-09T09:06+0500

2023-10-09T09:06+0500

2023-10-09T09:06+0500

спорт

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

поздравление

ханчжоу

азиатские игры

китай

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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил членов спортивной делегации Узбекистана, принявшей участие в XIХ летних Азиатских играх в Ханчжоу, сообщает пресс-служба президента.Глава Узбекистана отметил, что Азиатские игры в Ханчжоу проходили с участием 11 тысяч спортсменов из 45 государств Азии. Члены Национальной сборной республики, проявив высокий профессионализм, мужество, стойкость, сильнейшее стремление к победе и непоколебимую волю, в ходе этих соревнований завоевали 22 золотые, 18 серебряных и 31 бронзовую медали, что достойно всяческого восхищения.Также он отметил, что узбекистанцы, оставив позади такие государства с развитой сферой спорта, как Китайский Тайпей, Бахрейн, Северная Корея, Гонконг, Иран, Индонезия, Казахстан, Катар, Сингапур, Малайзия, Вьетнам и Кувейт, заняли почетное пятое место в общекомандном зачете после КНР, Японии, Южной Кореи и Индии, что, "без преувеличения, открыло еще одну яркую страницу в истории спорта Узбекистана".Также в нем указано, что ставшая гордостью узбекского фехтовального спорта Зайнаб Дайибекова продемонстрировала, что в Азии ей нет равных в командной сабле, а Анвар Клевлеев доказал свое превосходство над большинством соперников на состязаниях по гребному слалому.Вместе с тем, по словам президента, молодые спортсмены из Узбекистана подтвердили свой непревзойденный статус в кураше, дзюдо, боксе, легкой атлетике, художественной гимнастике, а также лидерство в таэквондо, велоспорте, тяжелой атлетике и футболе.В заключение Мирзиёев отметил, что победители Азиады прославили национальную спортивную школу, показав всему миру, на какие великие свершения способна молодежь Узбекистана.Также он выразил уверенность, что они достигнут больших высот и на предстоящих в 2024 году XXXIII Олимпийских играх в Париже!

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