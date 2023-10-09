Ханчжоу-2022: Мирзиёев поздравил членов спортивной делегации Узбекистана
© Пресс-секретарь Премьер-министра Республики УзбекистанЯркие моменты церемонии закрытия XIX летних Азиатских игр Ханчжоу-2022
© Пресс-секретарь Премьер-министра Республики Узбекистан
Глава Узбекистана выразил уверенность, что они достигнут больших высот и на предстоящих в 2024 году XXXIII Олимпийских играх в Париже.
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил членов спортивной делегации Узбекистана, принявшей участие в XIХ летних Азиатских играх в Ханчжоу, сообщает пресс-служба президента.
"Искренне, от всего сердца поздравляю Вас, мои дорогие, и в вашем лице весь наш народ с достойным участием и достижением высоких результатов на XIХ летних Азиатских играх, прошедших в китайском городе Ханчжоу. Несомненно, ваша упорная борьба и огромные успехи во имя защиты чести родного Узбекистана безмерно радуют всех нас, весь многонациональный народ нашей страны", — говорится в поздравлении.
Глава Узбекистана отметил, что Азиатские игры в Ханчжоу проходили с участием 11 тысяч спортсменов из 45 государств Азии. Члены Национальной сборной республики, проявив высокий профессионализм, мужество, стойкость, сильнейшее стремление к победе и непоколебимую волю, в ходе этих соревнований завоевали 22 золотые, 18 серебряных и 31 бронзовую медали, что достойно всяческого восхищения.
"С особым удовлетворением хочу отметить тот факт, что ровно половина золотых медалей, завоеванных 31 спортсменом нашей страны, приходится на долю девушек. Нас всех радует, что 132 представителя нашей страны, добыв в общей сложности 71 медаль, показали тем самым рекордный по сравнению с прошлой Азиадой результат", — указал Мирзиёев.
Также он отметил, что узбекистанцы, оставив позади такие государства с развитой сферой спорта, как Китайский Тайпей, Бахрейн, Северная Корея, Гонконг, Иран, Индонезия, Казахстан, Катар, Сингапур, Малайзия, Вьетнам и Кувейт, заняли почетное пятое место в общекомандном зачете после КНР, Японии, Южной Кореи и Индии, что, "без преувеличения, открыло еще одну яркую страницу в истории спорта Узбекистана".
"Всех без исключения болельщиков вновь восхитили уникальный талант, мастерство и способности Баходира Жалолова, Жалгасбая Бердимуратова, Улугбека Рашитова, Хасанбоя Дусматова, Абдумалика Халакова, Тахмины Икромовой, Диёры Келдиёровой, Севинч Рахимовой, Виланы Савадян, Эвелины Аталянц, Шарифы Давроновой, Сафины Саъдуллаевой, Музаффара Турабоева, Ольги Забелинской, Шохмурода Холмуродова, Нурислома Тухтасин угли, Умида Эсонова, Артёма Штурбабина, Хилолы Ортикбоевой, Мухсина Хисомиддинова, Зайнаб Дайибековой, Плиеги Лары Марии Паолы, Херреры Лары Луизы Фернанды, Гулистон Пердебаевой, Анны Пракатень, Шехроза Хакимова, Дилшоджона Худойбердиева, Давиржона Давронова, Алишера Турдиева, Муроджона Йулдошева и других спортсменов, достойно защитивших честь страны в ходе прошедших напряженных соревнований", — говорится в поздравлении.
Также в нем указано, что ставшая гордостью узбекского фехтовального спорта Зайнаб Дайибекова продемонстрировала, что в Азии ей нет равных в командной сабле, а Анвар Клевлеев доказал свое превосходство над большинством соперников на состязаниях по гребному слалому.
Вместе с тем, по словам президента, молодые спортсмены из Узбекистана подтвердили свой непревзойденный статус в кураше, дзюдо, боксе, легкой атлетике, художественной гимнастике, а также лидерство в таэквондо, велоспорте, тяжелой атлетике и футболе.
В заключение Мирзиёев отметил, что победители Азиады прославили национальную спортивную школу, показав всему миру, на какие великие свершения способна молодежь Узбекистана.
Также он выразил уверенность, что они достигнут больших высот и на предстоящих в 2024 году XXXIII Олимпийских играх в Париже!