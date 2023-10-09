https://uz.sputniknews.ru/20231009/xamas-zapusk-raket-aeroport-tel-aviv-39765891.html

ХАМАС заявил о запуске ракет по аэропорту в Тель-Авиве

ХАМАС заявил о запуске ракет по аэропорту в Тель-Авиве

Палестинская группировка также заявила о запуске сотни ракет в направлении города Ашкелон на юге Израиля.

2023-10-09T10:33+0500

2023-10-09T10:33+0500

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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что выпустили ракетный залп в направлении международного аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, сообщает РИА Новости.Также бригады сообщили, что выпустили 100 ракет в направлении города Ашкелон на юге Израиля.Израильская армия одновременно с этим заявила, что сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, сработали в центральной части Израиля.Напомним, что в субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе израильской армии рассказали, что было запущено более 3 тыс. ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек, сообщил телеканал i24 News.Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тыс. человек. В свою очередь, бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) рассказали, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://uz.sputniknews.ru/20231008/uzbekistantsev-v-izraile-prizvali-proyavlyat-ostorojnost-39760253.html

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