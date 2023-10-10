https://uz.sputniknews.ru/20231010/palestina-planiruet-vizit-prezident-moskva-39804856.html
Палестина готовит визит президента Аббаса в Москву — посол в РФ
Палестина готовит визит президента Аббаса в Москву — посол в РФ
Палестинская сторона ценит позицию Москвы в вопросах урегулирования конфликта с Израилем.
2023-10-10T13:14+0500
2023-10-10T13:14+0500
2023-10-10T13:16+0500
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махмуд аббас
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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Посол Палестины Абдельхафиз Нофаль в эфире телеканала "Россия 24"рассказал о подготовке визита президента страны Махмуда Аббаса в Москву, сообщает РИА Новости.Также дипломат отметил, что палестинская сторона ценит позицию Москвы в вопросах урегулирования конфликта с Израилем.Ранее глава МИД страны Рияд аль-Малики сообщал, что Аббас рассчитывает до конца этого года посетить Россию. При этом он отмечал, что сам планирует в скором времени отправиться в Москву для переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.Ранее Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной, призвав стороны прекратить боевые действия. Он подчеркнул, что Москва заинтересована в безопасности обеих стран, в то время, как Вашингтон пытается монополизировать посредничество в этом конфликте и увести диалог в сторону от выполнения решений ООН и создания палестинского государства.Кроме того, в ходе встречи с генсеком Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом глава российского внешнеполитического ведомства отметил ключевую роль России и арабских стран в поиске путей мирного урегулирования ситуации.Напомним, что в субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи". Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию. Израильские военные начали зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате нападения превысило 800, пострадали около 2,5 тыс. человек. Палестинские отряды взяли в плен более сотни израильтян, включая высокопоставленных военных.По последним данным палестинского Минздрава, количество жертв в секторе Газа составило 687 человек, различные ранения получили 3 726.
https://uz.sputniknews.ru/20231009/lavrov-vstrecha-glava-liga-arabskix-gosudarstv-39783177.html
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в мире оон москва посол палестина махмуд аббас лига арабских государств
Палестина готовит визит президента Аббаса в Москву — посол в РФ
13:14 10.10.2023 (обновлено: 13:16 10.10.2023)
Палестинская сторона ценит позицию России в вопросах урегулирования конфликта с Израилем.
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik.
Посол Палестины Абдельхафиз Нофаль в эфире телеканала "Россия 24"рассказал о подготовке визита президента страны Махмуда Аббаса в Москву, сообщает РИА Новости.
"С Москвой мы поддерживаем ежедневные контакты. Сейчас идет подготовка к визиту президента Аббаса в Москву", — сказал он, отвечая на вопрос о возможных официальных контактах между странами в ближайшем будущем.
Также дипломат отметил, что палестинская сторона ценит позицию Москвы в вопросах урегулирования конфликта с Израилем.
Ранее глава МИД страны Рияд аль-Малики сообщал, что Аббас рассчитывает до конца этого года посетить Россию. При этом он отмечал, что сам планирует в скором времени отправиться в Москву для переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Ранее Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной, призвав стороны прекратить боевые действия. Он подчеркнул, что Москва заинтересована в безопасности обеих стран, в то время, как Вашингтон пытается монополизировать посредничество в этом конфликте и увести диалог в сторону от выполнения решений ООН и создания палестинского государства.
Кроме того, в ходе встречи с генсеком Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом глава российского внешнеполитического ведомства отметил ключевую роль России и арабских стран в поиске путей мирного урегулирования ситуации.
Напомним, что в субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи". Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию. Израильские военные начали зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате нападения превысило 800, пострадали около 2,5 тыс. человек. Палестинские отряды взяли в плен более сотни израильтян, включая высокопоставленных военных.
По последним данным палестинского Минздрава, количество жертв в секторе Газа составило 687 человек, различные ранения получили 3 726.