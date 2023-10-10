https://uz.sputniknews.ru/20231010/uzbekistan-meditsina-zarplata-kvalifikatsiya-39805728.html
Внеочередная квалификация увеличит зарплату медработникам — подробности
Внеочередная квалификация увеличит зарплату медработникам — подробности
Медицинские и фармацевтические работники, прошедшие внеочередную квалификационную аттестацию с присвоением очередных разрядов, могут получить повышенную заработную плату.
2023-10-10T15:12+0500
2023-10-10T15:12+0500
2023-10-10T15:24+0500
минздрав узбекистана
зарплата
квалификация
общество
медицина
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Медицинские и фармацевтические работники, прошедшие внеочередную квалификационную аттестацию с присвоением очередных разрядов, могут получить повышенную заработную плату, говорится в сообщении Минздрава РУз. Руководителям медицинских и фармацевтических учреждений напомнили также о необходимости письменного уведомления работников о необходимости прохождения аттестации за полгода до истечения срока очередной обязательной аттестации. Кроме того, работодателям необходимо организовать работу по ознакомлению с порядком проведения аттестации, а также повышению квалификации медицинских и фармацевтических работников до начала подачи документов на прохождение аттестации.Ранее Sputnik сообщал о том, что иностранные медработники теперь могут получить квалификационную категорию в Узбекистане.
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квалификация медработники зарплата повышение общество узбекистан минздрав
квалификация медработники зарплата повышение общество узбекистан минздрав
Внеочередная квалификация увеличит зарплату медработникам — подробности
15:12 10.10.2023 (обновлено: 15:24 10.10.2023)
Медицинские и фармацевтические работники могут проходить аттестацию по собственному усмотрению.
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik.
Медицинские и фармацевтические работники, прошедшие внеочередную квалификационную аттестацию с присвоением очередных разрядов, могут получить повышенную заработную плату, говорится в сообщении
Минздрава РУз.
“Медицинским и фармацевтическим работникам, прошедшим повышение квалификационной категории путем участия во внеочередной аттестации по собственному желанию, выплачивается заработная плата по повышенной квалификационной категории. Категория специалистов, принявших участие во внеочередной аттестации, но не прошедших ее, остается без изменений”, — подчеркнули в ведомстве.
Руководителям медицинских и фармацевтических учреждений напомнили также о необходимости письменного уведомления работников о необходимости прохождения аттестации за полгода до истечения срока очередной обязательной аттестации.
Кроме того, работодателям необходимо организовать работу по ознакомлению с порядком проведения аттестации, а также повышению квалификации медицинских и фармацевтических работников до начала подачи документов на прохождение аттестации.