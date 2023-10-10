https://uz.sputniknews.ru/20231010/uzbekistan-meditsina-zarplata-kvalifikatsiya-39805728.html

Внеочередная квалификация увеличит зарплату медработникам — подробности

Внеочередная квалификация увеличит зарплату медработникам — подробности

Медицинские и фармацевтические работники, прошедшие внеочередную квалификационную аттестацию с присвоением очередных разрядов, могут получить повышенную заработную плату.

2023-10-10T15:12+0500

2023-10-10T15:12+0500

2023-10-10T15:24+0500

минздрав узбекистана

зарплата

квалификация

общество

медицина

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/1a/29487920_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_26e075a402a53ffebd9de84165774a96.jpg

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Медицинские и фармацевтические работники, прошедшие внеочередную квалификационную аттестацию с присвоением очередных разрядов, могут получить повышенную заработную плату, говорится в сообщении Минздрава РУз. Руководителям медицинских и фармацевтических учреждений напомнили также о необходимости письменного уведомления работников о необходимости прохождения аттестации за полгода до истечения срока очередной обязательной аттестации. Кроме того, работодателям необходимо организовать работу по ознакомлению с порядком проведения аттестации, а также повышению квалификации медицинских и фармацевтических работников до начала подачи документов на прохождение аттестации.Ранее Sputnik сообщал о том, что иностранные медработники теперь могут получить квалификационную категорию в Узбекистане.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

квалификация медработники зарплата повышение общество узбекистан минздрав