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В Узбекистане избрали нового детского омбудсмана
В Узбекистане избрали нового детского омбудсмана
Депутаты нижней палаты парламента избрали Уполномоченного Олий Мажлиса по правам ребенка. Кандидатуру теперь должен одобрить Сенат.
2023-10-10T14:28+0500
2023-10-10T15:31+0500
узбекистан
общество
назначение
детский омбудсман
законодательная палата олий мажлиса
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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. На заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса депутаты избрали на должность представителя Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам ребенка (детского омбудсмана) Сурайё Рахмонову, сообщает пресс-служба нижней палаты.Для справки: Сурайё Рахмонова родилась в 1978 году. Окончила Ташкентский государственный юридический университет. До нынешнего назначения работала руководителем пресс-службы Генпрокуратуры, начальником управления в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации президента (АОКА).Напомним, что ранее представитель Олий Мажлиса по правам ребенка (детский омбудсман) Алия Юнусова заявила, что покидает свой пост.Детский омбудсман осуществляет свои полномочия самостоятельно и независимо от государственных органов и их должностных лиц, он подотчетен в своей деятельности палатам Олий Мажлиса. Детский омбудсман избирается Законодательной палатой и Сенатом Олий Мажлиса сроком на пять лет.Кандидатура на должность детского омбудсмана вносится на рассмотрение обеих палат национального парламента президентом Узбекистана.
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узбекистан общество назначение детский омбудсман
узбекистан общество назначение детский омбудсман

В Узбекистане избрали нового детского омбудсмана

14:28 10.10.2023 (обновлено: 15:31 10.10.2023)
© Законодательная палата Олий Мажлиса Сурайё Рахмонова избрана на должность представителя Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам детей (Детского омбудсмана).
Сурайё Рахмонова избрана на должность представителя Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам детей (Детского омбудсмана). - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.10.2023
© Законодательная палата Олий Мажлиса
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Депутаты нижней палаты парламента избрали Уполномоченного Олий Мажлиса по правам ребенка. Кандидатуру теперь должен одобрить Сенат.
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. На заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса депутаты избрали на должность представителя Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам ребенка (детского омбудсмана) Сурайё Рахмонову, сообщает пресс-служба нижней палаты.

"На заседании депутаты на должность представителя Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам ребенка (детского омбудсмана) избрали Сурайё Рахмонову и данное постановление направлено в Сенат Олий Мажлиса", — говорится в сообщении.

Для справки: Сурайё Рахмонова родилась в 1978 году. Окончила Ташкентский государственный юридический университет. До нынешнего назначения работала руководителем пресс-службы Генпрокуратуры, начальником управления в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации президента (АОКА).
Напомним, что ранее представитель Олий Мажлиса по правам ребенка (детский омбудсман) Алия Юнусова заявила, что покидает свой пост.
Детский омбудсман осуществляет свои полномочия самостоятельно и независимо от государственных органов и их должностных лиц, он подотчетен в своей деятельности палатам Олий Мажлиса.
Детский омбудсман избирается Законодательной палатой и Сенатом Олий Мажлиса сроком на пять лет.
Кандидатура на должность детского омбудсмана вносится на рассмотрение обеих палат национального парламента президентом Узбекистана.
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