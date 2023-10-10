https://uz.sputniknews.ru/20231010/uzbekistan-novyy-detskiy-ombudsman-39811101.html
В Узбекистане избрали нового детского омбудсмана
В Узбекистане избрали нового детского омбудсмана
Депутаты нижней палаты парламента избрали Уполномоченного Олий Мажлиса по правам ребенка. Кандидатуру теперь должен одобрить Сенат.
2023-10-10T14:28+0500
2023-10-10T14:28+0500
2023-10-10T15:31+0500
узбекистан
общество
назначение
детский омбудсман
законодательная палата олий мажлиса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/0a/39808839_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ac306aa738977fe15a46330ea2aa2131.jpg
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. На заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса депутаты избрали на должность представителя Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам ребенка (детского омбудсмана) Сурайё Рахмонову, сообщает пресс-служба нижней палаты.Для справки: Сурайё Рахмонова родилась в 1978 году. Окончила Ташкентский государственный юридический университет. До нынешнего назначения работала руководителем пресс-службы Генпрокуратуры, начальником управления в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации президента (АОКА).Напомним, что ранее представитель Олий Мажлиса по правам ребенка (детский омбудсман) Алия Юнусова заявила, что покидает свой пост.Детский омбудсман осуществляет свои полномочия самостоятельно и независимо от государственных органов и их должностных лиц, он подотчетен в своей деятельности палатам Олий Мажлиса. Детский омбудсман избирается Законодательной палатой и Сенатом Олий Мажлиса сроком на пять лет.Кандидатура на должность детского омбудсмана вносится на рассмотрение обеих палат национального парламента президентом Узбекистана.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/0a/39808839_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_26fbccf95738e12fcbc20aace752a9f5.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан общество назначение детский омбудсман
узбекистан общество назначение детский омбудсман
В Узбекистане избрали нового детского омбудсмана
14:28 10.10.2023 (обновлено: 15:31 10.10.2023)
Депутаты нижней палаты парламента избрали Уполномоченного Олий Мажлиса по правам ребенка. Кандидатуру теперь должен одобрить Сенат.
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik.
На заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса депутаты избрали на должность представителя Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам ребенка (детского омбудсмана) Сурайё Рахмонову, сообщает пресс-служба
нижней палаты.
"На заседании депутаты на должность представителя Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам ребенка (детского омбудсмана) избрали Сурайё Рахмонову и данное постановление направлено в Сенат Олий Мажлиса", — говорится в сообщении.
Для справки: Сурайё Рахмонова родилась в 1978 году. Окончила Ташкентский государственный юридический университет. До нынешнего назначения работала руководителем пресс-службы Генпрокуратуры, начальником управления в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации президента (АОКА).
Напомним, что ранее представитель Олий Мажлиса по правам ребенка (детский омбудсман) Алия Юнусова заявила
, что покидает свой пост.
Детский омбудсман осуществляет
свои полномочия самостоятельно и независимо от государственных органов и их должностных лиц, он подотчетен в своей деятельности палатам Олий Мажлиса.
Детский омбудсман избирается Законодательной палатой и Сенатом Олий Мажлиса сроком на пять лет.
Кандидатура на должность детского омбудсмана вносится на рассмотрение обеих палат национального парламента президентом Узбекистана.