https://uz.sputniknews.ru/20231010/uzbekistan-novyy-detskiy-ombudsman-39811101.html

В Узбекистане избрали нового детского омбудсмана

В Узбекистане избрали нового детского омбудсмана

Депутаты нижней палаты парламента избрали Уполномоченного Олий Мажлиса по правам ребенка. Кандидатуру теперь должен одобрить Сенат.

2023-10-10T14:28+0500

2023-10-10T14:28+0500

2023-10-10T15:31+0500

узбекистан

общество

назначение

детский омбудсман

законодательная палата олий мажлиса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/0a/39808839_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ac306aa738977fe15a46330ea2aa2131.jpg

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. На заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса депутаты избрали на должность представителя Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам ребенка (детского омбудсмана) Сурайё Рахмонову, сообщает пресс-служба нижней палаты.Для справки: Сурайё Рахмонова родилась в 1978 году. Окончила Ташкентский государственный юридический университет. До нынешнего назначения работала руководителем пресс-службы Генпрокуратуры, начальником управления в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации президента (АОКА).Напомним, что ранее представитель Олий Мажлиса по правам ребенка (детский омбудсман) Алия Юнусова заявила, что покидает свой пост.Детский омбудсман осуществляет свои полномочия самостоятельно и независимо от государственных органов и их должностных лиц, он подотчетен в своей деятельности палатам Олий Мажлиса. Детский омбудсман избирается Законодательной палатой и Сенатом Олий Мажлиса сроком на пять лет.Кандидатура на должность детского омбудсмана вносится на рассмотрение обеих палат национального парламента президентом Узбекистана.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан общество назначение детский омбудсман