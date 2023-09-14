https://uz.sputniknews.ru/20230914/aliya-yunusova-post-detskiy-ombudsman-uzbekistan-38931142.html

Алия Юнусова покидает пост детского омбудсмана Узбекистана

Алия Юнусова покидает пост детского омбудсмана Узбекистана

Детский омбудсман Узбекистана сообщила о решении уйти с должности на своей странице в соцсетях. Причина ухода не указана

2023-09-14T15:13+0500

2023-09-14T15:13+0500

2023-09-14T15:13+0500

узбекистан

алия юнусова

омбудсман

детский омбудсман

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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Алия Юнусова покидает пост детского омбудсмана, который занимала с 2020 года. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети.Алия Юнусова внесла значительный вклад в сферу защиты прав и свобод детей.Так, в ходе онлайн-конференции 2021 года между детскими омбудсманами Узбекистана и России был подписан Меморандум о взаимодействии в области защиты прав и интересов ребенка. В 2022 году совместная работа детских омбудсманов Узбекистана и России помогла вернуть на родину 19 узбекистанских детей, находившихся в РФ и оставшихся без родителей.Кроме того, одной из важнейших инициатив Алии Юнусовой является создание горячей линии, куда подростки старше 14 лет имеют возможность обращаться в кризисных ситуациях напрямую в аппарат омбудсмана.Напомним, Алия Юнусова была одобрена на должность детского омбудсмана в феврале 2020 года. В разные годы она работала преподавателем в Ташкентской государственной медицинской академии, старшим специалистом в комитете по делам религий при Кабмине, начальником отдела в Национальном центре по правам человека Узбекистана.

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