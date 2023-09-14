https://uz.sputniknews.ru/20230914/aliya-yunusova-post-detskiy-ombudsman-uzbekistan-38931142.html
Алия Юнусова покидает пост детского омбудсмана Узбекистана
Алия Юнусова покидает пост детского омбудсмана Узбекистана
Детский омбудсман Узбекистана сообщила о решении уйти с должности на своей странице в соцсетях. Причина ухода не указана
2023-09-14T15:13+0500
2023-09-14T15:13+0500
2023-09-14T15:13+0500
узбекистан
алия юнусова
омбудсман
детский омбудсман
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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Алия Юнусова покидает пост детского омбудсмана, который занимала с 2020 года. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети.Алия Юнусова внесла значительный вклад в сферу защиты прав и свобод детей.Так, в ходе онлайн-конференции 2021 года между детскими омбудсманами Узбекистана и России был подписан Меморандум о взаимодействии в области защиты прав и интересов ребенка. В 2022 году совместная работа детских омбудсманов Узбекистана и России помогла вернуть на родину 19 узбекистанских детей, находившихся в РФ и оставшихся без родителей.Кроме того, одной из важнейших инициатив Алии Юнусовой является создание горячей линии, куда подростки старше 14 лет имеют возможность обращаться в кризисных ситуациях напрямую в аппарат омбудсмана.Напомним, Алия Юнусова была одобрена на должность детского омбудсмана в феврале 2020 года. В разные годы она работала преподавателем в Ташкентской государственной медицинской академии, старшим специалистом в комитете по делам религий при Кабмине, начальником отдела в Национальном центре по правам человека Узбекистана.
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узбекистан алия юнусова покидает пост детский омбудсман уполномоченный по правам человека дети
узбекистан алия юнусова покидает пост детский омбудсман уполномоченный по правам человека дети
Алия Юнусова покидает пост детского омбудсмана Узбекистана
Детский омбудсман Узбекистана сообщила о решении уйти с должности на своей странице в соцсетях. Причина ухода не указана.
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik.
Алия Юнусова покидает пост детского омбудсмана, который занимала с 2020 года. Об этом она сообщила на своей странице
в соцсети.
"В связи с сложившимися обстоятельствами, сообщаю, что я прекращаю свою деятельность на посту Уполномоченного по правам ребенка. Хочу поблагодарить уважаемого Президента Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёева за особое внимание, уделяемое вопросам обеспечения прав и интересов ребенка, вопросам гармоничного развития подрастающего поколения, защиты материнства и детства", — говорится в публикации.
Алия Юнусова внесла значительный вклад в сферу защиты прав и свобод детей.
Так, в ходе онлайн-конференции 2021 года между детскими омбудсманами Узбекистана и России был подписан Меморандум
о взаимодействии в области защиты прав и интересов ребенка.
В 2022 году совместная работа
детских омбудсманов Узбекистана и России помогла вернуть на родину 19 узбекистанских детей, находившихся в РФ и оставшихся без родителей.
Кроме того, одной из важнейших инициатив Алии Юнусовой является создание горячей линии
, куда подростки старше 14 лет имеют возможность обращаться в кризисных ситуациях напрямую в аппарат омбудсмана.
Напомним, Алия Юнусова была одобрена
на должность детского омбудсмана в феврале 2020 года.
В разные годы она работала преподавателем в Ташкентской государственной медицинской академии, старшим специалистом в комитете по делам религий при Кабмине, начальником отдела в Национальном центре по правам человека Узбекистана.