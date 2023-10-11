https://uz.sputniknews.ru/20231011/afganistan-gerat-novyye-zemletryaseniya-39831582.html

В Афганистане зафиксировали два сильных землетрясения

В Афганистане зафиксировали два сильных землетрясения

Серия подземных толчков с разницей в 11 минут произошла на западе Афганистана в провинции Герат.

2023-10-11T09:22+0500

2023-10-11T09:22+0500

2023-10-11T09:22+0500

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афганистан

землетрясение

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ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Сегодня на западе Афганистана зафиксировали еще два сильных землетрясения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Первое из них, магнитудой 6,3 зафиксировали в 36 километрах к северо-западу от Герата в 00.41 по времени UTC (3.41 мск).Второе землетрясение магнитудой 5,0 произошло в 28 километрах к северо-западу от Герата в 00.52 по времени UTC (3.52 мск).В обоих случаях очаги залегали на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.Напомним, что предыдущее землетрясение в провинции Герат произошло 7 октября. По данным провинциального управления министерства по борьбе со стихийными бедствиями, его жертвами стали более 2,4 тыс. человек.Накануне Sputnik сообщал, что Узбекистан отправил в Афганистан 100 тонн гумпомощи для пострадавших от землетрясений в этой стране. В составе груза — продовольствие, медикаменты, палатки и одеяла. Помощь доставили из Ташкента в Герат самолетом.

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