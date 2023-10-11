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https://uz.sputniknews.ru/20231011/mirziyoyev-vstrecha-singapur-kompaniya-indorama-corporation-39859207.html
Мирзиёев встретился с делегацией сингапурской компании — что обсудили
Мирзиёев встретился с делегацией сингапурской компании — что обсудили
"Indorama Corporation" реализовала в республике крупные инвестиционные проекты, направленные на выращивание и глубокую переработку хлопкового волокна.
2023-10-11T18:11+0500
2023-10-11T18:15+0500
политика
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
встреча
компания
сингапур
инвестпроекты
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ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию сингапурской компании "Indorama Corporation" во главе с ее основателем и председателем Шри Пракашем Лохией, сообщает пресс-служба президента.Компания уже реализовала в республике крупные инвестпроекты по выращиванию и глубокой переработке хлопкового волокна, в настоящее время она осуществляет модернизацию Кокандского суперфосфатного завода.Президент поддержал планы сингапурского инвестора по реализации новых проектов в Узбекистане, включая расширение мощностей "Ферганаазот", приватизацию предприятий отрасли, организацию современных производств в текстильной и сельскохозяйственной сферах.После реализации этих проектов общий объем прямых инвестиций компании в РУз увеличится с нынешних $600 млн до $850 млн.Стороны отметили важность принятия совместной "дорожной карты" по продвижению приоритетных проектов инвестиционного сотрудничества.
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политика узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев встреча компания сингапур инвестпроекты
политика узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев встреча компания сингапур инвестпроекты

Мирзиёев встретился с делегацией сингапурской компании — что обсудили

18:11 11.10.2023 (обновлено: 18:15 11.10.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Миризеев поддержал планы по расширению деятельности компании Indorama Corporation в нашей стране
Президент Узбекистана Шавкат Миризеев поддержал планы по расширению деятельности компании Indorama Corporation в нашей стране - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.10.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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"Indorama Corporation" реализовала в республике крупные инвестиционные проекты, направленные на выращивание и глубокую переработку хлопкового волокна.
ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию сингапурской компании "Indorama Corporation" во главе с ее основателем и председателем Шри Пракашем Лохией, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Миризеев поддержал планы по расширению деятельности компании Indorama Corporation в нашей стране
Президент Узбекистана Шавкат Миризеев поддержал планы по расширению деятельности компании Indorama Corporation в нашей стране - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.10.2023
Президент Узбекистана Шавкат Миризеев поддержал планы по расширению деятельности компании Indorama Corporation в нашей стране
© Пресс-служба президента Узбекистана

"Были рассмотрены вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества с ведущей сингапурской компанией, являющейся крупным инвестором и важным технологическим партнером в развитии химического, текстильного и аграрного секторов экономики Узбекистана", — говорится в сообщении.

© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Миризеев поддержал планы по расширению деятельности компании Indorama Corporation в нашей стране
Президент Узбекистана Шавкат Миризеев поддержал планы по расширению деятельности компании Indorama Corporation в нашей стране - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.10.2023
Президент Узбекистана Шавкат Миризеев поддержал планы по расширению деятельности компании Indorama Corporation в нашей стране
© Пресс-служба президента Узбекистана
Компания уже реализовала в республике крупные инвестпроекты по выращиванию и глубокой переработке хлопкового волокна, в настоящее время она осуществляет модернизацию Кокандского суперфосфатного завода.
Президент поддержал планы сингапурского инвестора по реализации новых проектов в Узбекистане, включая расширение мощностей "Ферганаазот", приватизацию предприятий отрасли, организацию современных производств в текстильной и сельскохозяйственной сферах.
После реализации этих проектов общий объем прямых инвестиций компании в РУз увеличится с нынешних $600 млн до $850 млн.
Стороны отметили важность принятия совместной "дорожной карты" по продвижению приоритетных проектов инвестиционного сотрудничества.
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