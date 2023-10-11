Мирзиёев встретился с делегацией сингапурской компании — что обсудили
18:11 11.10.2023 (обновлено: 18:15 11.10.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Миризеев поддержал планы по расширению деятельности компании Indorama Corporation в нашей стране
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Indorama Corporation" реализовала в республике крупные инвестиционные проекты, направленные на выращивание и глубокую переработку хлопкового волокна.
ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию сингапурской компании "Indorama Corporation" во главе с ее основателем и председателем Шри Пракашем Лохией, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Миризеев поддержал планы по расширению деятельности компании Indorama Corporation в нашей стране
Президент Узбекистана Шавкат Миризеев поддержал планы по расширению деятельности компании Indorama Corporation в нашей стране
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Были рассмотрены вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества с ведущей сингапурской компанией, являющейся крупным инвестором и важным технологическим партнером в развитии химического, текстильного и аграрного секторов экономики Узбекистана", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Миризеев поддержал планы по расширению деятельности компании Indorama Corporation в нашей стране
Президент Узбекистана Шавкат Миризеев поддержал планы по расширению деятельности компании Indorama Corporation в нашей стране
© Пресс-служба президента Узбекистана
Компания уже реализовала в республике крупные инвестпроекты по выращиванию и глубокой переработке хлопкового волокна, в настоящее время она осуществляет модернизацию Кокандского суперфосфатного завода.
Президент поддержал планы сингапурского инвестора по реализации новых проектов в Узбекистане, включая расширение мощностей "Ферганаазот", приватизацию предприятий отрасли, организацию современных производств в текстильной и сельскохозяйственной сферах.
После реализации этих проектов общий объем прямых инвестиций компании в РУз увеличится с нынешних $600 млн до $850 млн.
Стороны отметили важность принятия совместной "дорожной карты" по продвижению приоритетных проектов инвестиционного сотрудничества.