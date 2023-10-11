https://uz.sputniknews.ru/20231011/mirziyoyev-vstrecha-singapur-kompaniya-indorama-corporation-39859207.html

Мирзиёев встретился с делегацией сингапурской компании — что обсудили

Мирзиёев встретился с делегацией сингапурской компании — что обсудили

"Indorama Corporation" реализовала в республике крупные инвестиционные проекты, направленные на выращивание и глубокую переработку хлопкового волокна.

2023-10-11T18:11+0500

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2023-10-11T18:15+0500

политика

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

встреча

компания

сингапур

инвестпроекты

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ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию сингапурской компании "Indorama Corporation" во главе с ее основателем и председателем Шри Пракашем Лохией, сообщает пресс-служба президента.Компания уже реализовала в республике крупные инвестпроекты по выращиванию и глубокой переработке хлопкового волокна, в настоящее время она осуществляет модернизацию Кокандского суперфосфатного завода.Президент поддержал планы сингапурского инвестора по реализации новых проектов в Узбекистане, включая расширение мощностей "Ферганаазот", приватизацию предприятий отрасли, организацию современных производств в текстильной и сельскохозяйственной сферах.После реализации этих проектов общий объем прямых инвестиций компании в РУз увеличится с нынешних $600 млн до $850 млн.Стороны отметили важность принятия совместной "дорожной карты" по продвижению приоритетных проектов инвестиционного сотрудничества.

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