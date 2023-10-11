https://uz.sputniknews.ru/20231011/tashkent-botanicheskiy-sad-buduscheye-39832062.html
Стали известны новые подробности о будущем Ботанического сада в Ташкенте
Стали известны новые подробности о будущем Ботанического сада в Ташкенте
Минэкологии и Академия наук республики намерены повысить его научный потенциал. Также экологическое ведомство не одобряет преобразование Ботанического сада в парк культуры и отдыха.
2023-10-11T10:07+0500
2023-10-11T10:07+0500
2023-10-11T10:07+0500
узбекистан
общество
ботанический сад
академия наук узбекистана
проект
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ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Минэкологии Узбекистана сообщило, что совместно с Академией наук подготовлен проект документа о совершенствовании деятельности Ташкентского ботанического сада.Документ предусматривает меры по развитию этого уникального научного и природного объекта.В проекте предусмотрено обогащение существующего количества видов растений Ботанического сада, селекция дикорастущих и интродуцированных (переселенных за пределы естественного ареала) видов растений, принадлежащих к иностранной флоре, выращенных в искусственных условиях.Кроме того, планируют сохранить и реинтродуцировать (заселить вновь растения определенного вида на территорию, где они ранее произрастали) в природных условиях редкие и исчезающие виды флоры Узбекистана, сохранить и обогатить генофонд местных и акклиматизированных лекарственных растений.В сообщении на сайте ведомства также указано, что "министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата не одобряет преобразование Ботанического сада в парк культуры и отдыха".Для справки: Ташкентский ботанический сад был основан в 1943 году как научно-исследовательское учреждение, специализирующееся на фундаментальных и прикладных исследованиях. В саду общей площадью 66 га выращивают более 2 400 видов и сортов растений из разных регионов. По количеству существующих научных коллекций сад является лидером в Центральной Азии.В ботаническом саду хранится генофонд растений, принадлежащих к природной флоре Узбекистана. Благодаря ему можно культивировать и выращивать исчезающие виды растений на всей территории страныЛишение этой уникальной научной базы и передача ее другому ведомству приведет к серьезному спаду фундаментальных исследований в области ботаники в республике и ослаблению ее научных позиций в регионе.Напомним, что ранее на портале project.gov.uz опубликовали проект постановления Кабмина РУз "О коренном совершенствовании деятельности и системы управления парков отдыха".Документ предусматривает передачу всех парков культуры и отдыха в ведение учреждаемых при хокимиятах регионов “Дирекций по управлению парками отдыха”.В числе первых внимание к передаче Ботанического сада от Академии наук хокимияту привлекла экожурналист Наталия Шулепина.Вслед за этим в столичной администрации сообщили, что Ботанический сад не переходит на баланс хокимията Ташкента и хокимият не является инициатором данного постановления.
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узбекистан общество ботанический сад академия наук узбекистана проект
узбекистан общество ботанический сад академия наук узбекистана проект
Стали известны новые подробности о будущем Ботанического сада в Ташкенте
Минэкологии и Академия наук республики намерены повысить его научный потенциал. Также экологическое ведомство не одобряет преобразование Ботанического сада в парк культуры и отдыха.
ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik.
Минэкологии Узбекистана сообщило
, что совместно с Академией наук подготовлен проект документа о совершенствовании деятельности Ташкентского ботанического сада.
Документ предусматривает меры по развитию этого уникального научного и природного объекта.
"Министерство экологии совместно с Академией наук внесли на рассмотрение проект совершенствования деятельности Ташкентского ботанического сада имени академика Ф. Русанова, включая усиление его научного потенциала, улучшение материально-технической базы, применение своего опыта в регионах и создание филиалов", — говорится в сообщении.
В проекте предусмотрено обогащение существующего количества видов растений Ботанического сада, селекция дикорастущих и интродуцированных (переселенных за пределы естественного ареала) видов растений, принадлежащих к иностранной флоре, выращенных в искусственных условиях.
Кроме того, планируют сохранить и реинтродуцировать (заселить вновь растения определенного вида на территорию, где они ранее произрастали) в природных условиях редкие и исчезающие виды флоры Узбекистана, сохранить и обогатить генофонд местных и акклиматизированных лекарственных растений.
В сообщении на сайте ведомства также указано, что "министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата не одобряет преобразование Ботанического сада в парк культуры и отдыха".
Для справки: Ташкентский ботанический сад был основан в 1943 году как научно-исследовательское учреждение, специализирующееся на фундаментальных и прикладных исследованиях. В саду общей площадью 66 га выращивают более 2 400 видов и сортов растений из разных регионов. По количеству существующих научных коллекций сад является лидером в Центральной Азии.
В ботаническом саду хранится генофонд растений, принадлежащих к природной флоре Узбекистана. Благодаря ему можно культивировать и выращивать исчезающие виды растений на всей территории страны
Лишение этой уникальной научной базы и передача ее другому ведомству приведет к серьезному спаду фундаментальных исследований в области ботаники в республике и ослаблению ее научных позиций в регионе.
Напомним, что ранее на портале project.gov.uz опубликовали проект постановления Кабмина РУз "О коренном совершенствовании деятельности и системы управления парков отдыха".
Документ предусматривает передачу всех парков культуры и отдыха в ведение учреждаемых при хокимиятах регионов “Дирекций по управлению парками отдыха”.
В числе первых внимание к передаче Ботанического сада от Академии наук хокимияту привлекла экожурналист Наталия Шулепина.
Вслед за этим в столичной администрации сообщили
, что Ботанический сад не переходит на баланс хокимията Ташкента и хокимият не является инициатором данного постановления.