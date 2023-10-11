https://uz.sputniknews.ru/20231011/tashkent-metropoliten-passajiry-obrascheniye-39852137.html

Обращение Ташкентского метрополитена к пассажирам — причина

Обращение Ташкентского метрополитена к пассажирам — причина

Метрополитен попросил пассажиров в часы пик не пользоваться переполненными вагонами и дожидаться следующего состава.

2023-10-11T17:28+0500

2023-10-11T17:28+0500

2023-10-11T18:09+0500

ташкентский метрополитен

метро

общество

пассажиры

поезд

безопасность

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ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Администрация ГУП “Ташкентский метрополитен” выступила с официальным обращением к пассажирам, в котором настоятельно попросила соблюдать установленные Правила пользования метрополитеном. В нем отмечается, что в сентябре текущего года количество пассажиров метро увеличилось вдвое. Начиная с 20 сентября, из-за 10-балльных пробок на дорогах столицы, часть населения, пользующаяся наземными видами транспорта, стала активно пользоваться услугами метрополитена. Более того, по сообщению администрации подземки этот показатель с каждым днем только увеличивается. Ежедневно в метро спускаются на 200 тысяч пассажиров больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сегодня пассажиропоток составляет 690–700 тыс. человек в сутки.Несоблюдение пассажирами правил пользования метрополитеном, т.е. отсутствие элементарной вежливости во время посадки и высадки из вагона, столпотворение перед дверями, мешающее входу и выходу пассажиров, предпочтение при посадке передних и задних вагонов в то время как середина состава остается незаполненной, а также привычка прислоняться к дверям вагона — все это приводит к задержкам состава на станциях и непосредственно влияет на график движения поездов.Между тем, в соцсетях и СМИ все чаще появляются сообщения о различного рода ЧП в подземке. Причиной частых поломок вагонов, остановок подвижного состава в пути, различных неисправностей пресс-служба метрополитена называет увеличение предельной нагрузки на вагоны поездов.Администрация компании также обратила внимание на увеличение числа забытых личных вещей в вагонах поезда и на станциях. Подобные случаи влияют на график движения поездов, когда в целях безопасности пассажиров просят освободить вагоны, а подвижной состав снимают с маршрута и отправляют на досмотр специальным службам.Напомним, по данным Минтранса Узбекистана, в I полугодии текущего года столичное метро перевезло десятки миллионов узбекистанцев и гостей страны.

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