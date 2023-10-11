https://uz.sputniknews.ru/20231011/uzbekistan-deti-globalnyy-indeks-62-mesto-39830787.html

В Глобальном рейтинге детского процветания Узбекистан поднялся на 62 место— Нарбаева

В Глобальном рейтинге детского процветания Узбекистан поднялся на 62 место— Нарбаева

Ежегодно более 1 млрд детей во всем мире подвергаются физическому, эмоциональному или сексуальному насилию.

2023-10-11T08:45+0500

2023-10-11T08:45+0500

2023-10-11T08:45+0500

общество

узбекистан

ташкент

сенат олий мажлиса узбекистана

дети

танзила нарбаева

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ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Узбекистан поднялся на 62-е место в мировом рейтинге детей. Об этом сообщила председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева в ходе заседания "круглого стола", направленного на укрепление защиты прав детей, прошедшего в Ташкенте.По словам Нарбаевой, в Глобальном рейтинге детского процветания Узбекистан поднимается все выше. Если в 2017 году республика занимала 78-е место в этом рейтинге, то в 2021 году поднялась на 62-е.Ежегодно более 1 млрд детей во всем мире подвергаются физическому, эмоциональному или сексуальному насилию. По данным мультииндикаторного кластера, в Узбекистане 2 из 3 детей в возрасте от 1 до 14 лет или 62 % испытали насильственные методы воспитания. 33% девушек в возрасте 15-19 лет считают, что муж имеет право бить жену.Речь шла о работе, которую проводят в республике по защите прав и интересов детей, в том числе усилении гарантий прав ребенка в обновленной Конституции.Вместе с тем, участники заседания отметили, что по-прежнему в отдельных случаях дети подвергаются как физическому, так и психологическому давлению и насилию, нарушаются их права, поэтому необходимо включить в законодательство новые нормы, разработав законопроект "О защите детей от всех форм насилия".Кроме того, законопроект предусматривает разработку и внедрение многопрофильных услуг по предупреждению насилия и противодействию ему.Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане избрали нового детского омбудсмана.

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