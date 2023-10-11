Узбекистан заключил соглашение с Катаром по борьбе с коррупцией
10:43 11.10.2023 (обновлено: 10:45 11.10.2023)
© Агентство по противодействию коррупцииАгентство по противодействию коррупции налаживает сотрудничество с Катаром в сфере противодействия коррупции.
© Агентство по противодействию коррупции
В Катаре на двусторонних встречах обсудили борьбу с коррупцией, обмен опытом в данном направлении и аспекты дальнейшего сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. В рамках визита в Катар, делегация Агентства по противодействию коррупции достигла ряда договоренностей, сообщает пресс-служба агентства.
Делегация Узбекистана, во главе с директором Агентства по противодействию коррупции Акмалем Бурхановым, встретилась с представителями Государственного аудиторского бюро, Центра по борьбе с коррупцией и соблюдению законности, Центра по борьбе с коррупцией и верховенству закона, Управления административного контроля и прозрачности, а также Генеральной прокуратуры Катара.
© Агентство по противодействию коррупцииАгентство по противодействию коррупции налаживает сотрудничество с Катаром в сфере противодействия коррупции
Агентство по противодействию коррупции налаживает сотрудничество с Катаром в сфере противодействия коррупции
© Агентство по противодействию коррупции
Стороны обсудили перспективы сотрудничества между госведомствами в таких сферах, как:
обеспечение законности при госзакупках;
система финансового контроля;
организация тендеров и аукционов;
повышение квалификации госслужащих в этой области.
© Агентство по противодействию коррупцииАгентство по противодействию коррупции налаживает сотрудничество с Катаром в сфере противодействия коррупции
Агентство по противодействию коррупции налаживает сотрудничество с Катаром в сфере противодействия коррупции
© Агентство по противодействию коррупции
Также состоялось подписание договора о сотрудничестве с Государственным аудиторским бюро. Документ предусматривает совместную разработку программ обучения для специалистов, работающих в сферах финансов, бухгалтерского учета, аудита и осуществляющих государственный финансовый контроль с использованием современных программных продуктов при госзакупках.
"Катарская сторона предложила разработать и подписать Соглашение о межведомственном сотрудничестве между Государственным аудиторским бюро и Антикоррупционным агентством Узбекистана", — сообщает ведомство.
© Агентство по противодействию коррупцииАгентство по противодействию коррупции налаживает сотрудничество с Катаром в сфере противодействия коррупции
Агентство по противодействию коррупции налаживает сотрудничество с Катаром в сфере противодействия коррупции
© Агентство по противодействию коррупции
Напомним, в начале октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Катар с государственным визитом.