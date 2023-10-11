https://uz.sputniknews.ru/20231011/uzbekistan-katar-soglasheniye-korruptsiya-borba-39833010.html

Узбекистан заключил соглашение с Катаром по борьбе с коррупцией

Узбекистан заключил соглашение с Катаром по борьбе с коррупцией

В Катаре на двусторонних встречах обсудили борьбу с коррупцией, обмен опытом в данном направлении и аспекты дальнейшего сотрудничества.

2023-10-11T10:43+0500

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ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. В рамках визита в Катар, делегация Агентства по противодействию коррупции достигла ряда договоренностей, сообщает пресс-служба агентства. Делегация Узбекистана, во главе с директором Агентства по противодействию коррупции Акмалем Бурхановым, встретилась с представителями Государственного аудиторского бюро, Центра по борьбе с коррупцией и соблюдению законности, Центра по борьбе с коррупцией и верховенству закона, Управления административного контроля и прозрачности, а также Генеральной прокуратуры Катара.Стороны обсудили перспективы сотрудничества между госведомствами в таких сферах, как: Также состоялось подписание договора о сотрудничестве с Государственным аудиторским бюро. Документ предусматривает совместную разработку программ обучения для специалистов, работающих в сферах финансов, бухгалтерского учета, аудита и осуществляющих государственный финансовый контроль с использованием современных программных продуктов при госзакупках.Напомним, в начале октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Катар с государственным визитом.

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