https://uz.sputniknews.ru/20231012/mirziiyoyev-bishkek-sammit-sng-39870829.html

Мирзиёев примет участие в саммите СНГ в Бишкеке

Мирзиёев примет участие в саммите СНГ в Бишкеке

В ходе мероприятий саммита будут рассмотрены вопросы дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств

2023-10-12T09:51+0500

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узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

рабочий визит

кыргызстан

бишкек

саммит

снг

политика

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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. По приглашению президента Кыргызстана Садыра Жапарова Шавкат Мирзиёев 13 октября посетит с рабочим визитом город Бишкек для участия в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана. Главы государств также обменяются мнениями по вопросам международной повестки.По итогам заседания примут ряд соглашений и решений по приоритетным направлениям взаимодействия в рамках Содружества.

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