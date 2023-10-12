Мирзиёев примет участие в саммите СНГ в Бишкеке
09:51 12.10.2023 (обновлено: 10:06 12.10.2023)
В ходе мероприятий саммита будут рассмотрены вопросы дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств.
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. По приглашению президента Кыргызстана Садыра Жапарова Шавкат Мирзиёев 13 октября посетит с рабочим визитом город Бишкек для участия в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.
"В ходе мероприятий саммита будут рассмотрены вопросы дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества в рамках СНГ, в том числе реализации совместных программ и проектов в области торговли, инвестиций, промышленной кооперации, инноваций, цифровизации, транспорта, образования, культуры и других сферах", — говорится в сообщении.
Главы государств также обменяются мнениями по вопросам международной повестки.
По итогам заседания примут ряд соглашений и решений по приоритетным направлениям взаимодействия в рамках Содружества.