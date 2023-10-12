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https://uz.sputniknews.ru/20231012/mirziiyoyev-bishkek-sammit-sng-39870829.html
Мирзиёев примет участие в саммите СНГ в Бишкеке
Мирзиёев примет участие в саммите СНГ в Бишкеке
В ходе мероприятий саммита будут рассмотрены вопросы дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств
2023-10-12T09:51+0500
2023-10-12T10:06+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
рабочий визит
кыргызстан
бишкек
саммит
снг
политика
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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. По приглашению президента Кыргызстана Садыра Жапарова Шавкат Мирзиёев 13 октября посетит с рабочим визитом город Бишкек для участия в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана. Главы государств также обменяются мнениями по вопросам международной повестки.По итогам заседания примут ряд соглашений и решений по приоритетным направлениям взаимодействия в рамках Содружества.
узбекистан
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узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев кыргызстан бишкек саммит снг политика
узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев кыргызстан бишкек саммит снг политика

Мирзиёев примет участие в саммите СНГ в Бишкеке

09:51 12.10.2023 (обновлено: 10:06 12.10.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит Шавката Мирзиёева в Германию.
Визит Шавката Мирзиёева в Германию. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.10.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В ходе мероприятий саммита будут рассмотрены вопросы дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств.
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. По приглашению президента Кыргызстана Садыра Жапарова Шавкат Мирзиёев 13 октября посетит с рабочим визитом город Бишкек для участия в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.

"В ходе мероприятий саммита будут рассмотрены вопросы дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества в рамках СНГ, в том числе реализации совместных программ и проектов в области торговли, инвестиций, промышленной кооперации, инноваций, цифровизации, транспорта, образования, культуры и других сферах", — говорится в сообщении.

Главы государств также обменяются мнениями по вопросам международной повестки.
По итогам заседания примут ряд соглашений и решений по приоритетным направлениям взаимодействия в рамках Содружества.
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