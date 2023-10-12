https://uz.sputniknews.ru/20231012/mirziyoyev-zadachi-turisty-uvelicheniye-39868046.html

За последние 8 месяцев Узбекистан посетили 4,3 миллиона туристов — Мирзиёев

За последние 8 месяцев Узбекистан посетили 4,3 миллиона туристов — Мирзиёев

Президент Узбекистана указал на новые возможности для наращивания потока туристов.

2023-10-12T08:44+0500

2023-10-12T08:44+0500

2023-10-12T10:02+0500

узбекистан

туризм

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

видеоселекторное совещание

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/0b/39859544_164:0:1144:551_1920x0_80_0_0_1b55f54b261b0530d3de3ef76ee720ad.jpg

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. За последние 8 месяцев Узбекистан посетили 4,3 млн туристов, поступления от их пребывания составили $1,4 млрд. Такие данные озвучили на видеоселекторном совещании под председательством Шавката Мирзиёева, посвященном вопросам полного использования потенциала туристических и культурных объектов, организации осеннего сезона общенационального проекта "Яшил макон", сообщает пресс-служба президента.Отмечалось, что в результате введения дополнительных выходных дней и скидок количество внутренних туристов достигло 15 млн, что вдвое больше прошлогоднего показателя.В Узбекистане в 2023 году:Кроме того, начали работу 6 частных авиакомпаний, привезено 23 новых самолета, запущено 20 международных и 6 внутренних рейсов. Количество международных рейсов в аэропорту Самарканда увеличилось с 46 до 85 в неделю. Закуплено 1,3 тыс. современных автобусов и открыто 38 маршрутов.Участники совещания обсудили новые возможности для наращивания потока туристов, в том числе из ближнего зарубежья, России и КНР. В частности, регионы нашей страны наладили партнерские связи с китайскими провинциями. Президент указал на возможность продвижения туристического потенциала регионов Узбекистана и привлечения 1 млн китайских туристов в год.Кроме того, в 3-4 раза увеличилось количество туристов из Индии, Японии, США и Италии. Один только Хорезм посетили 40 тыс. туристов из Испании. Однако они расходуют на дорогу больше средств, поскольку прибывают через третьи страны. Если наладить прямые авиарейсы из Мадрида, по оценкам туроператоров, поток туристов из Испании можно увеличить в 4 раза.В связи с этим глава Узбекистана поручил министерству транспорта совместно с послами за рубежом принять меры по расширению географии авиарейсов.16 — 20 октября в Самарканде впервые пройдет заседание Генассамблеи Всемирной туристской организации. На него приедут более 1 000 участников из 128 стран, в том числе 79 министров и 24 заместителя министров туризма.Он также подчеркнул необходимость привлечь представителей туриндустрии Каракалпакстана и регионов, чтобы продемонстрировать гостям историю, природу, культуру, святыни, гастрономию, туристические места и маршруты каждой области, предложить проекты и достичь договоренностей.Еще одно важное направление привлечения туристов — культурные мероприятия. По инициативе президента в Каракалпакстане и некоторых регионах прошли фестивали. На основе этого опыта Мирзиёев поставил ​​задачу увеличить количество культурных мероприятий и в остальных регионах.Говорили и о роли кинематографа в продвижении туризма. Руководитель страны дал указания министерству культуры и Агентству кинематографии по созданию новой кинопродукции, посвященной республике.В числе поставленных им задач — повысить качество сервиса, а также навыки и культуру работников отрасли с участием специалистов Международного университета туризма "Шелковый путь".Участники также обсудили вопросы активного использования мест отдыха и парков, организации тематических туристских улиц.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан туризм президент узбекистана шавкат мирзиёев видеоселектроное совещание общество