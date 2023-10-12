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https://uz.sputniknews.ru/20231012/ot-drona-vsu-pod-belgradom-postradal-jurnalist-sputnik-ego-4-letnyaya-doch-pogibla-39888508.html
От дрона ВСУ под Белгородом пострадал журналист Sputnik, его 4-летняя дочь погибла
От дрона ВСУ под Белгородом пострадал журналист Sputnik, его 4-летняя дочь погибла
Журналист и его жена находятся в реанимации с тяжелым ранением, сообщил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня".
2023-10-12T17:13+0500
2023-10-12T17:25+0500
россия
миа "россия сегодня"
журналист
sputnik
дрон
пострадавшие
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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. В результате удара дрона ВСУ под Белгородом тяжело ранен журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена, их 4-летняя дочь погибла. Об этом сообщил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Руководство медиагруппы сейчас выясняет, что можно сделать и нужно ли перевозить раненных в Москву, чем помочь семье журналиста, сообщил Дмитрий Киселев.Гендиректор "России сегодня" напомнил, что это не первая потеря в корпорации. Ранее на Донбасе погиб фотокорреспондент медиагрупы Андрей Стенин, а этим летом погиб военный корреспондент Ростислав Журавлев.
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россия белгородская область белгород журналист хайбар акифи пострадал тяжелое ранение дочь ребенок погибла дрон беспилотник всу медиагруппа россия сегодня sputnik генеральный директор дмитрий киселев
россия белгородская область белгород журналист хайбар акифи пострадал тяжелое ранение дочь ребенок погибла дрон беспилотник всу медиагруппа россия сегодня sputnik генеральный директор дмитрий киселев

От дрона ВСУ под Белгородом пострадал журналист Sputnik, его 4-летняя дочь погибла

17:13 12.10.2023 (обновлено: 17:25 12.10.2023)
© SputnikХайбар Акифи. Архивное фото
Хайбар Акифи. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.10.2023
© Sputnik
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Журналист и его жена находятся в реанимации с тяжелым ранением, сообщил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня".
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. В результате удара дрона ВСУ под Белгородом тяжело ранен журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена, их 4-летняя дочь погибла. Об этом сообщил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"В результате удара украинского дрона тяжело ранен и находится в реанимации наш сотрудник, 29-летний Хайбар Акифи, работающий в афганской редакции Sputnik, и его русская жена Олеся. Произошла огромная трагедия: она потеряла родителей, и семья потеряла ребенка – погибла их 4-летняя дочка Амина", - говорится в сообщении.
Руководство медиагруппы сейчас выясняет, что можно сделать и нужно ли перевозить раненных в Москву, чем помочь семье журналиста, сообщил Дмитрий Киселев.
"Эта террористическая атака по мирным сёлам в России, конечно же, предпринята киевским режимом от отчаяния, в ответ на то, что происходит на фронтах", - отметил он.
Гендиректор "России сегодня" напомнил, что это не первая потеря в корпорации. Ранее на Донбасе погиб фотокорреспондент медиагрупы Андрей Стенин, а этим летом погиб военный корреспондент Ростислав Журавлев.
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