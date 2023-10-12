https://uz.sputniknews.ru/20231012/ot-drona-vsu-pod-belgradom-postradal-jurnalist-sputnik-ego-4-letnyaya-doch-pogibla-39888508.html

От дрона ВСУ под Белгородом пострадал журналист Sputnik, его 4-летняя дочь погибла

От дрона ВСУ под Белгородом пострадал журналист Sputnik, его 4-летняя дочь погибла

Журналист и его жена находятся в реанимации с тяжелым ранением, сообщил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня".

2023-10-12T17:13+0500

2023-10-12T17:13+0500

2023-10-12T17:25+0500

россия

миа "россия сегодня"

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sputnik

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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. В результате удара дрона ВСУ под Белгородом тяжело ранен журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена, их 4-летняя дочь погибла. Об этом сообщил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Руководство медиагруппы сейчас выясняет, что можно сделать и нужно ли перевозить раненных в Москву, чем помочь семье журналиста, сообщил Дмитрий Киселев.Гендиректор "России сегодня" напомнил, что это не первая потеря в корпорации. Ранее на Донбасе погиб фотокорреспондент медиагрупы Андрей Стенин, а этим летом погиб военный корреспондент Ростислав Журавлев.

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