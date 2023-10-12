https://uz.sputniknews.ru/20231012/tashkent-aeroport-remont-stoyanok-39893448.html
Как повлияет ремонт самолетных стоянок на работу ташкентского аэропорта?
Как повлияет ремонт самолетных стоянок на работу ташкентского аэропорта?
Планируется, что капитальный ремонт автомобильных стоянок завершится к 1 ноября 2023 года.
2023-10-12T18:15+0500
2023-10-12T18:15+0500
2023-10-12T18:46+0500
узбекистан
общество
аэропорт
ремонт
uzbekistan airports
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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Ремонт самолетных стоянок не повлияет на работу аэропорта, сообщили в пресс-службе "Uzbekistan Airports". На данный момент обновляют покрытие самолетных стоянок В1-В5 и В11-В17, а также рулежной дорожки РД-В. Как стало известно, уже завершен ремонт стоянок В1 и В11, ведутся работы по нанесению маркировки. Ввод в эксплуатацию этих двух стоянок запланирован на 12 октября. В последний раз покрытие на этих стоянках и рулежных дорожках обновляли около 20 лет назад. Из-за долгого срока использования покрытие стоянок частично пришло в негодность.Завершение капитального ремонта и ввод в эксплуатацию стоянок для самолетов запланирован к 1 ноября 2023 года.Всего ремонту подлежит покрытие из асфальтобетонной смеси общей площадью 92 тысячи кв. м.Напомним, в Ташкенте ограничено движение автобусов и грузовиков перед аэропортом в связи с проводимой реконструкцией моста.
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узбекистан ташкент аэропорт ремонт самолетных стоянок рулежных дорожек uzbekistan airports
узбекистан ташкент аэропорт ремонт самолетных стоянок рулежных дорожек uzbekistan airports
Как повлияет ремонт самолетных стоянок на работу ташкентского аэропорта?
18:15 12.10.2023 (обновлено: 18:46 12.10.2023)
Планируется, что капитальный ремонт автомобильных стоянок завершится к 1 ноября 2023 года.
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik
. Ремонт самолетных стоянок не повлияет на работу аэропорта, сообщили
в пресс-службе "Uzbekistan Airports".
На данный момент обновляют покрытие самолетных стоянок В1-В5 и В11-В17, а также рулежной дорожки РД-В.
Как стало известно, уже завершен ремонт стоянок В1 и В11, ведутся работы по нанесению маркировки. Ввод в эксплуатацию этих двух стоянок запланирован на 12 октября.
"Строительные работы ведутся в режиме действующего аэропорта, в этой связи стоянки закрываются поэтапно (по две стоянки), что не влияет на работу воздушной гавани", — прокомментировали в пресс-службе организации.
В последний раз покрытие на этих стоянках и рулежных дорожках обновляли около 20 лет назад. Из-за долгого срока использования покрытие стоянок частично пришло в негодность.
"Последний раз ремонт покрытия на данных участках проводился в 2000-х годах. В связи с длительным сроком эксплуатации на существующем покрытии образовались дефектные участки, которые требуют срочного ремонта", - говорится в сообщении отдела аэродромно-технического обеспечения полетов Uzbekistan Airports.
Завершение капитального ремонта и ввод в эксплуатацию стоянок для самолетов запланирован к 1 ноября 2023 года.
Всего ремонту подлежит покрытие из асфальтобетонной смеси общей площадью 92 тысячи кв. м.
Напомним, в Ташкенте ограничено
движение автобусов и грузовиков перед аэропортом в связи с проводимой реконструкцией моста.