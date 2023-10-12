https://uz.sputniknews.ru/20231012/tashkent-aeroport-remont-stoyanok-39893448.html

Как повлияет ремонт самолетных стоянок на работу ташкентского аэропорта?

Как повлияет ремонт самолетных стоянок на работу ташкентского аэропорта?

Планируется, что капитальный ремонт автомобильных стоянок завершится к 1 ноября 2023 года.

2023-10-12T18:15+0500

2023-10-12T18:15+0500

2023-10-12T18:46+0500

узбекистан

общество

аэропорт

ремонт

uzbekistan airports

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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Ремонт самолетных стоянок не повлияет на работу аэропорта, сообщили в пресс-службе "Uzbekistan Airports". На данный момент обновляют покрытие самолетных стоянок В1-В5 и В11-В17, а также рулежной дорожки РД-В. Как стало известно, уже завершен ремонт стоянок В1 и В11, ведутся работы по нанесению маркировки. Ввод в эксплуатацию этих двух стоянок запланирован на 12 октября. В последний раз покрытие на этих стоянках и рулежных дорожках обновляли около 20 лет назад. Из-за долгого срока использования покрытие стоянок частично пришло в негодность.Завершение капитального ремонта и ввод в эксплуатацию стоянок для самолетов запланирован к 1 ноября 2023 года.Всего ремонту подлежит покрытие из асфальтобетонной смеси общей площадью 92 тысячи кв. м.Напомним, в Ташкенте ограничено движение автобусов и грузовиков перед аэропортом в связи с проводимой реконструкцией моста.

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