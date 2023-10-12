https://uz.sputniknews.ru/20231012/v-tashkente-poezda-vernulis-na-prejnie-mesta-otpravleniya-39886122.html
Поезда возвращаются к прежним пунктам отправления — подробности
Поезда возвращаются к прежним пунктам отправления — подробности
Теперь поезда будут ходить по прежнему графику движения и прежних пунктов отправлений
2023-10-12T16:51+0500
2023-10-12T16:51+0500
2023-10-12T17:20+0500
поезд
ташкент
вокзал
пассажиры
объявление
южный вокзал
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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Железнодорожный перевозчик объявил, что в связи с завершающимися ремонтными работами на железнодорожном участке между станциями “Тукимачи” и “Ташкент-Пассажирский”, начиная с 16 октября все поезда вернутся к прежнему графику отправления. Напомним, что с 15 сентября текущего года, в связи с ремонтом участка железной дороги, движение большинства поездов было перераспределено между железнодорожными вокзалами “Ташкент-Центральный” (“Северный”) и “Ташкент-Южный” (“Южный”). В АО "Узтемирйулйуловчи" также уточнили, что с вокзала “Ташкент-Южный” будут ходить все пассажирские поезда, курсирующие внутри республики, а также междугородние электрички, следующие в/из Ходжикент, Гулистан, Ангрен, Хаваст, Бекабад.
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поезд пассажир общество узбекистан график движения объявление северный вокзал южный вокзал
поезд пассажир общество узбекистан график движения объявление северный вокзал южный вокзал
Поезда возвращаются к прежним пунктам отправления — подробности
16:51 12.10.2023 (обновлено: 17:20 12.10.2023)
С 15 сентября в связи с ремонтом участка железной дороги, отправление большинства поездов перенаправили на вокзал “Ташкент-Южный” (“Южный”).
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik.
Железнодорожный перевозчик объявил
, что в связи с завершающимися ремонтными работами на железнодорожном участке между станциями “Тукимачи” и “Ташкент-Пассажирский”, начиная с 16 октября все поезда вернутся к прежнему графику отправления.
Напомним
, что с 15 сентября текущего года, в связи с ремонтом участка железной дороги, движение большинства поездов было перераспределено между железнодорожными вокзалами “Ташкент-Центральный” (“Северный”) и “Ташкент-Южный” (“Южный”).
"С вокзала “Ташкент-Центральный” будут следовать электропоезда “Афросиаб”, “Шарк”, “Насаф”, “Узбекистан”, а также все рейсы международного сообщения (Ташкент — Волгоград — Ташкент, Ташкент — Новосибирск — Ташкент, Ташкент — Самара — Ташкент, Ташкент — Новосибирск — Ташкент, Ташкент — Алматы — Ташкент, Ташкент — Душанбе — Ташкент)", — сообщается на сайте перевозчика.
В АО "Узтемирйулйуловчи" также уточнили, что с вокзала “Ташкент-Южный” будут ходить все пассажирские поезда, курсирующие внутри республики, а также междугородние электрички, следующие в/из Ходжикент, Гулистан, Ангрен, Хаваст, Бекабад.