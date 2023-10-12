https://uz.sputniknews.ru/20231012/v-tashkente-poezda-vernulis-na-prejnie-mesta-otpravleniya-39886122.html

Поезда возвращаются к прежним пунктам отправления — подробности

Поезда возвращаются к прежним пунктам отправления — подробности

Теперь поезда будут ходить по прежнему графику движения и прежних пунктов отправлений

2023-10-12T16:51+0500

2023-10-12T16:51+0500

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поезд

ташкент

вокзал

пассажиры

объявление

южный вокзал

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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Железнодорожный перевозчик объявил, что в связи с завершающимися ремонтными работами на железнодорожном участке между станциями “Тукимачи” и “Ташкент-Пассажирский”, начиная с 16 октября все поезда вернутся к прежнему графику отправления. Напомним, что с 15 сентября текущего года, в связи с ремонтом участка железной дороги, движение большинства поездов было перераспределено между железнодорожными вокзалами “Ташкент-Центральный” (“Северный”) и “Ташкент-Южный” (“Южный”). В АО "Узтемирйулйуловчи" также уточнили, что с вокзала “Ташкент-Южный” будут ходить все пассажирские поезда, курсирующие внутри республики, а также междугородние электрички, следующие в/из Ходжикент, Гулистан, Ангрен, Хаваст, Бекабад.

ташкент

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