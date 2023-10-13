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https://uz.sputniknews.ru/20231013/mirziyoyev-bishkek-vylet-sammit-39906563.html
Мирзиёев вылетел в Бишкек
Мирзиёев вылетел в Бишкек
Президент Узбекистана примет участие в саммите СНГ.
2023-10-13T09:33+0500
2023-10-13T09:38+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
кыргызстан
бишкек
самолет
саммит
снг
рабочий визит
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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Кыргызстана Садыра Жапарова отбыл с рабочим визитом в Бишкек, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.Там он примет участие в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств.В ходе мероприятий саммита будут рассмотрены вопросы дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества в рамках СНГ, в том числе реализации совместных программ и проектов в области торговли, инвестиций, промышленной кооперации, инноваций, цифровизации, транспорта, образования, культуры и других сферах.Главы государств также обменяются мнениями по вопросам международной повестки.По итогам заседания примут ряд соглашений и решений по приоритетным направлениям взаимодействия в рамках Содружества.
бишкек
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политика президент узбекистана шавкат мирзиёев кыргызстан бишкек рабочий визит самолет саммит снг
политика президент узбекистана шавкат мирзиёев кыргызстан бишкек рабочий визит самолет саммит снг

Мирзиёев вылетел в Бишкек

09:33 13.10.2023 (обновлено: 09:38 13.10.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент Узбекистана примет участие в саммите СНГ.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Кыргызстана Садыра Жапарова отбыл с рабочим визитом в Бишкек, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.
Там он примет участие в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств.
В ходе мероприятий саммита будут рассмотрены вопросы дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества в рамках СНГ, в том числе реализации совместных программ и проектов в области торговли, инвестиций, промышленной кооперации, инноваций, цифровизации, транспорта, образования, культуры и других сферах.
Главы государств также обменяются мнениями по вопросам международной повестки.
По итогам заседания примут ряд соглашений и решений по приоритетным направлениям взаимодействия в рамках Содружества.
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