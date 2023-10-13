https://uz.sputniknews.ru/20231013/mirziyoyev-bishkek-vylet-sammit-39906563.html

Мирзиёев вылетел в Бишкек

Мирзиёев вылетел в Бишкек

Президент Узбекистана примет участие в саммите СНГ.

2023-10-13T09:33+0500

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2023-10-13T09:38+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

кыргызстан

бишкек

самолет

саммит

снг

рабочий визит

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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Кыргызстана Садыра Жапарова отбыл с рабочим визитом в Бишкек, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.Там он примет участие в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств.В ходе мероприятий саммита будут рассмотрены вопросы дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества в рамках СНГ, в том числе реализации совместных программ и проектов в области торговли, инвестиций, промышленной кооперации, инноваций, цифровизации, транспорта, образования, культуры и других сферах.Главы государств также обменяются мнениями по вопросам международной повестки.По итогам заседания примут ряд соглашений и решений по приоритетным направлениям взаимодействия в рамках Содружества.

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