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Мирзиёев встретился с Лукашенко в Бишкеке — что обсудили
Мирзиёев встретился с Лукашенко в Бишкеке — что обсудили
Встреча прошла на полях проходящего в столице Кыргызстана очередного саммита СНГ. Лидеры с удовлетворением отметили динамичное развитие узбекско-белорусских многоплановых отношений.
2023-10-13T12:28+0500
2023-10-13T12:28+0500
2023-10-13T12:35+0500
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шавкат мирзиёев
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александр лукашенко
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Сегодня Шавкат Мирзиёев на полях проходящего в Бишкеке саммита СНГ встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.Они обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки.Президенты подчеркнули важность принятия скоординированных мер по дальнейшему расширению торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, в том числе организации очередного заседания Межправкомиссии, Форума регионов и встречи ректоров ведущих вузов Узбекистана и Беларуси. Кроме того, они обменялись мнениями по взаимодействию в рамках СНГ и других международных структур, а также рассмотрели график предстоящих мероприятий. Сегодня в Бишкеке проходит саммит Содружества Независимых Государств. В повестке очередного заседания Совета глав государств — вопросы дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества в рамках СНГ, в том числе реализации совместных программ и проектов в области торговли, инвестиций, промышленной кооперации, инноваций, цифровизации, транспорта, образования, культуры и других сферах.
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политика саммит снг кыргызстан бишкек узбекистан беларусь шавкат мирзиёев александр лукашенко встреча
Мирзиёев встретился с Лукашенко в Бишкеке — что обсудили
12:28 13.10.2023 (обновлено: 12:35 13.10.2023)
Встреча прошла на полях проходящего в столице Кыргызстана очередного саммита СНГ. Лидеры с удовлетворением отметили динамичное развитие узбекско-белорусских многоплановых отношений.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik
. Сегодня Шавкат Мирзиёев на полях проходящего в Бишкеке саммита СНГ встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба
главы Узбекистана.
Они обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки.
"Лидеры с удовлетворением отметили динамичное развитие узбекско-белорусских многоплановых отношений. Растут показатели взаимного товарооборота, продолжается реализация проектов кооперации в различных отраслях экономики. Регулярно проводятся совместные мероприятия в области культуры, кинематографии и спорта", — говорится в сообщении.
Президенты подчеркнули важность принятия скоординированных мер по дальнейшему расширению торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, в том числе организации очередного заседания Межправкомиссии, Форума регионов и встречи ректоров ведущих вузов Узбекистана и Беларуси. Кроме того, они обменялись мнениями по взаимодействию в рамках СНГ и других международных структур, а также рассмотрели график предстоящих мероприятий.
Сегодня в Бишкеке проходит саммит Содружества Независимых Государств. В повестке очередного заседания Совета глав государств — вопросы дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества в рамках СНГ, в том числе реализации совместных программ и проектов в области торговли, инвестиций, промышленной кооперации, инноваций, цифровизации, транспорта, образования, культуры и других сферах.