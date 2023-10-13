https://uz.sputniknews.ru/20231013/mirziyoyev-lukashenko-vstrecha-bishkek-39921544.html

Мирзиёев встретился с Лукашенко в Бишкеке — что обсудили

Мирзиёев встретился с Лукашенко в Бишкеке — что обсудили

Встреча прошла на полях проходящего в столице Кыргызстана очередного саммита СНГ. Лидеры с удовлетворением отметили динамичное развитие узбекско-белорусских многоплановых отношений.

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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Сегодня Шавкат Мирзиёев на полях проходящего в Бишкеке саммита СНГ встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.Они обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки.Президенты подчеркнули важность принятия скоординированных мер по дальнейшему расширению торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, в том числе организации очередного заседания Межправкомиссии, Форума регионов и встречи ректоров ведущих вузов Узбекистана и Беларуси. Кроме того, они обменялись мнениями по взаимодействию в рамках СНГ и других международных структур, а также рассмотрели график предстоящих мероприятий. Сегодня в Бишкеке проходит саммит Содружества Независимых Государств. В повестке очередного заседания Совета глав государств — вопросы дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества в рамках СНГ, в том числе реализации совместных программ и проектов в области торговли, инвестиций, промышленной кооперации, инноваций, цифровизации, транспорта, образования, культуры и других сферах.

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