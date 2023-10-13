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В Бишкеке начался саммит СНГ — прямая трансляция
https://uz.sputniknews.ru/20231013/mirziyoyev-lukashenko-vstrecha-bishkek-39921544.html
Мирзиёев встретился с Лукашенко в Бишкеке — что обсудили
Мирзиёев встретился с Лукашенко в Бишкеке — что обсудили
Встреча прошла на полях проходящего в столице Кыргызстана очередного саммита СНГ. Лидеры с удовлетворением отметили динамичное развитие узбекско-белорусских многоплановых отношений.
2023-10-13T12:28+0500
2023-10-13T12:35+0500
политика
саммит
снг
кыргызстан
бишкек
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
беларусь
александр лукашенко
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Сегодня Шавкат Мирзиёев на полях проходящего в Бишкеке саммита СНГ встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.Они обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки.Президенты подчеркнули важность принятия скоординированных мер по дальнейшему расширению торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, в том числе организации очередного заседания Межправкомиссии, Форума регионов и встречи ректоров ведущих вузов Узбекистана и Беларуси. Кроме того, они обменялись мнениями по взаимодействию в рамках СНГ и других международных структур, а также рассмотрели график предстоящих мероприятий. Сегодня в Бишкеке проходит саммит Содружества Независимых Государств. В повестке очередного заседания Совета глав государств — вопросы дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества в рамках СНГ, в том числе реализации совместных программ и проектов в области торговли, инвестиций, промышленной кооперации, инноваций, цифровизации, транспорта, образования, культуры и других сферах.
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политика саммит снг кыргызстан бишкек узбекистан беларусь шавкат мирзиёев александр лукашенко встреча
политика саммит снг кыргызстан бишкек узбекистан беларусь шавкат мирзиёев александр лукашенко встреча

Мирзиёев встретился с Лукашенко в Бишкеке — что обсудили

12:28 13.10.2023 (обновлено: 12:35 13.10.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаЛидеры Узбекистана и Беларуси обсудили вопросы двусторонней повестки
Лидеры Узбекистана и Беларуси обсудили вопросы двусторонней повестки - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Встреча прошла на полях проходящего в столице Кыргызстана очередного саммита СНГ. Лидеры с удовлетворением отметили динамичное развитие узбекско-белорусских многоплановых отношений.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Сегодня Шавкат Мирзиёев на полях проходящего в Бишкеке саммита СНГ встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЛидеры Узбекистана и Беларуси обсудили вопросы двусторонней повестки
Лидеры Узбекистана и Беларуси обсудили вопросы двусторонней повестки - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2023
Лидеры Узбекистана и Беларуси обсудили вопросы двусторонней повестки
© Пресс-служба президента Узбекистана
Они обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки.

"Лидеры с удовлетворением отметили динамичное развитие узбекско-белорусских многоплановых отношений. Растут показатели взаимного товарооборота, продолжается реализация проектов кооперации в различных отраслях экономики. Регулярно проводятся совместные мероприятия в области культуры, кинематографии и спорта", — говорится в сообщении.

Президенты подчеркнули важность принятия скоординированных мер по дальнейшему расширению торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, в том числе организации очередного заседания Межправкомиссии, Форума регионов и встречи ректоров ведущих вузов Узбекистана и Беларуси. Кроме того, они обменялись мнениями по взаимодействию в рамках СНГ и других международных структур, а также рассмотрели график предстоящих мероприятий.
Сегодня в Бишкеке проходит саммит Содружества Независимых Государств. В повестке очередного заседания Совета глав государств — вопросы дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества в рамках СНГ, в том числе реализации совместных программ и проектов в области торговли, инвестиций, промышленной кооперации, инноваций, цифровизации, транспорта, образования, культуры и других сферах.
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