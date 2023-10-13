https://uz.sputniknews.ru/20231013/rossiya-boytsy-sryv-popytka-rotatsiya-vsu-39909560.html
Российские военные сорвали 4 попытки ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении
Российские военные сорвали 4 попытки ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении
Планы украинской армии пресекли в районах Урожайного и Старомайорского.
2023-10-13T10:46+0500
2023-10-13T10:46+0500
2023-10-13T11:04+0500
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Российские военнослужащие сорвали четыре попытки ротации украинских подразделений на Южно-Донецком направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова.Кроме того, по словам Чехова, западнее Новодонецкого военные вскрыли и ликвидировали разведгруппу ВСУ.
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в мире спецоперация всу россия украина безопасность вооруженные силы
в мире спецоперация всу россия украина безопасность вооруженные силы
Российские военные сорвали 4 попытки ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении
10:46 13.10.2023 (обновлено: 11:04 13.10.2023)
Планы украинской армии пресекли в районах Урожайного и Старомайорского.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik.
Российские военнослужащие сорвали четыре попытки ротации украинских подразделений на Южно-Донецком направлении, сообщает
РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова.
"На Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорваны четыре попытки ротации подразделений ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского. Автомобили с националистами уничтожены", — рассказал он.
Кроме того, по словам Чехова, западнее Новодонецкого военные вскрыли и ликвидировали разведгруппу ВСУ.