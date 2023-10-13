https://uz.sputniknews.ru/20231013/ssha-deystviya-izrail-zaxarova-kommentariy-39906777.html

К чему приведут действия США в Израиле — Захарова

К чему приведут действия США в Израиле — Захарова

После действий США в Израиле разгребать будут все остальные

2023-10-13T09:27+0500

2023-10-13T09:27+0500

2023-10-13T09:37+0500

в мире

сша

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мария захарова

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конфликт

сша

военные

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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отсутствие у Соединенных Штатов намерений направлять в Израиль военные силы Израиль на фоне обострения палестино-израильского конфликта, заявила, что "разгребать будут все остальные".Ранее координатор стратегических коммуникаций в американском совете нацбезопасности Джон Кирби сообщил, что США не имеют планов воевать на стороне Израиля, который тоже этого не хочет.Также она напомнила о финансовом кризисе 2008 года, вызванном коллапсом американского рынка недвижимости. По ее словам, мировая экономика рушилась не один месяц после этого "взрыва", "спасать планету" предстояло специально созданной для этого "двадцатке".В четверг вечером издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что США все же могут пересмотреть решение не отправлять американских военнослужащих в Израиль. Отмечалось, что первоначально Джо Байден планировал воздержаться от отправки в Израиль своих военных, чтобы содействовать освобождению американских граждан, находящихся в заложниках у палестинского движения ХАМАС. Однако в настоящее время власти США оценивают текущую ситуацию как "чрезвычайно сложную", представляющую проблемы для американского и израильского руководства в рамках возникшего кризиса с заложниками. Напомним, что утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о погибших и пропавших без вести гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.Российский МИД призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Совбезом ООН "двугосударственной" формулы, предусматривающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

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