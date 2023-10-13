https://uz.sputniknews.ru/20231013/uzbekistan-yegipet-borba-korruptsiya-memorandum-39934447.html

Узбекистан и Египет будут бороться с коррупцией

Узбекистан и Египет будут бороться с коррупцией

В рамках подписанного документа планируется совместно проводить обучение населения по вопросам борьбы с коррупцией.

2023-10-13T17:31+0500

2023-10-13T17:31+0500

2023-10-13T17:39+0500

общество

узбекистан

египет

подписание документов

агентство по противодействию коррупции

меморандум

борьба с коррупцией

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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Узбекистан и Египет планируют совместно бороться с коррупцией. Соответствующей договоренности достигли в ходе посещения делегацией РУз во главе с директором Агентства по борьбе с коррупцией Акмалем Бурхановым Управления административного контроля Египта.Стороны поделились опытом антикоррупционной деятельности и обсудили планы на перспективу, включая участие общественности в предупреждении и борьбе с коррупцией.В ходе встречи руководители ведомств подписали Меморандум о сотрудничестве. Для справки: Управление административного контроля (ACA) — независимый контрольный орган Египта, осуществляющий административный и финансовый контроль над государственными органами. Организация была создана в 1964 году.

https://uz.sputniknews.ru/20230913/uzbekistan-iskusstvennyy-intellekt-borba-korruptsiya-38867874.html

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