https://uz.sputniknews.ru/20231013/uzbekistan-yegipet-borba-korruptsiya-memorandum-39934447.html
Узбекистан и Египет будут бороться с коррупцией
Узбекистан и Египет будут бороться с коррупцией
В рамках подписанного документа планируется совместно проводить обучение населения по вопросам борьбы с коррупцией.
2023-10-13T17:31+0500
2023-10-13T17:31+0500
2023-10-13T17:39+0500
общество
узбекистан
египет
подписание документов
агентство по противодействию коррупции
меморандум
борьба с коррупцией
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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Узбекистан и Египет планируют совместно бороться с коррупцией. Соответствующей договоренности достигли в ходе посещения делегацией РУз во главе с директором Агентства по борьбе с коррупцией Акмалем Бурхановым Управления административного контроля Египта.Стороны поделились опытом антикоррупционной деятельности и обсудили планы на перспективу, включая участие общественности в предупреждении и борьбе с коррупцией.В ходе встречи руководители ведомств подписали Меморандум о сотрудничестве. Для справки: Управление административного контроля (ACA) — независимый контрольный орган Египта, осуществляющий административный и финансовый контроль над государственными органами. Организация была создана в 1964 году.
https://uz.sputniknews.ru/20230913/uzbekistan-iskusstvennyy-intellekt-borba-korruptsiya-38867874.html
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общество узбекистан египет подписание документов меморандум агентство по борьбе с коррупцией
общество узбекистан египет подписание документов меморандум агентство по борьбе с коррупцией
Узбекистан и Египет будут бороться с коррупцией
17:31 13.10.2023 (обновлено: 17:39 13.10.2023)
Антикоррупционные ведомства двух стран подписали Меморандум.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik.
Узбекистан и Египет планируют совместно бороться с коррупцией. Соответствующей договоренности достигли
в ходе посещения делегацией РУз во главе с директором Агентства по борьбе с коррупцией Акмалем Бурхановым Управления административного контроля Египта.
Стороны поделились опытом антикоррупционной деятельности и обсудили планы на перспективу, включая участие общественности в предупреждении и борьбе с коррупцией.
В ходе встречи руководители ведомств подписали Меморандум о сотрудничестве.
"Данный Меморандум предусматривает взаимное сотрудничество по ряду важных направлений, таких как организация курсов профессиональной подготовки, обмен опытом и развитие человеческих ресурсов, обмен информацией и профессиональными материалами по предотвращению и борьбе с коррупцией, проведение совместных форумов, семинаров и тренингов", — говорится в сообщении.
Для справки: Управление административного контроля (ACA) — независимый контрольный орган Египта, осуществляющий административный и финансовый контроль над государственными органами. Организация была создана в 1964 году.