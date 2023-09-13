Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230913/uzbekistan-iskusstvennyy-intellekt-borba-korruptsiya-38867874.html
В Узбекистане с коррупцией будет бороться искусственный интеллект
В Узбекистане с коррупцией будет бороться искусственный интеллект
Антикоррупционное агентство Узбекистана и компания G42 (Presight) из ОАЭ будут сотрудничать в области цифровизации и внедрения искусственного интеллекта
2023-09-13T17:06+0500
2023-09-13T17:27+0500
узбекистан
абр
коррупция
искусственный интеллект
сотрудничество
оаэ
агентство по противодействию коррупции
проект
борьба
борьба с коррупцией
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/19/27462621_280:0:3921:2048_1920x0_80_0_0_962fe45e225b2c8fa6528e065d65f438.jpg
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. В Узбекистане искусственный интеллект будет бороться с коррупцией, сообщает информационная служба антикоррупционного агентства.Создание электронных платформ в Узбекистане для предотвращения влияния на финансово-хозяйственную деятельность организаций/лиц, конфликта интересов, легализации преступных доходов и нарушений законодательства в сфере госзакупок — эти и другие вопросы обсудили представители Агентства по противодействию коррупции и компании G42 в ходе прошедшей встречи. Как отмечается в сообщении, Агентство по противодействию коррупции уже занимается повсеместным внедрением специальных программ подобного рода. В их числе ресурс e-antibody, оценивающий антикоррупционную деятельность госорганов, и платформа, позволяющая осуществлять мониторинг социальных сетей с помощью искусственного интеллекта. Компания G42 занимается разработкой и реализацией проектов, направленных на применение возможностей искусственного интеллекта в государственных услугах, финансовой сфере и спорте. Как узбекистанские госорганы противостоят коррупции — рейтингДля кого использование искусственного интеллекта может быть опасно
узбекистан
оаэ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/19/27462621_735:0:3466:2048_1920x0_80_0_0_d944a1948a89753b531eb8e834dffe3f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан оаэ антикоррупционное агентство искусственный интеллект электронная платформа коррупция компания g42 встреча сотрудничество
узбекистан оаэ антикоррупционное агентство искусственный интеллект электронная платформа коррупция компания g42 встреча сотрудничество

В Узбекистане с коррупцией будет бороться искусственный интеллект

17:06 13.09.2023 (обновлено: 17:27 13.09.2023)
© Depositphotos.com / SdecoretКонцепция искусственного интеллекта. Иллюстративное фото
Концепция искусственного интеллекта. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.09.2023
© Depositphotos.com / Sdecoret
Подписаться на
НовостиTelegram
Антикоррупционное агентство Узбекистана и компания G42 (Presight) из ОАЭ определят конкретные направления сотрудничества в области цифровизации и внедрения искусственного интеллекта.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. В Узбекистане искусственный интеллект будет бороться с коррупцией, сообщает информационная служба антикоррупционного агентства.
Создание электронных платформ в Узбекистане для предотвращения влияния на финансово-хозяйственную деятельность организаций/лиц, конфликта интересов, легализации преступных доходов и нарушений законодательства в сфере госзакупок — эти и другие вопросы обсудили представители Агентства по противодействию коррупции и компании G42 в ходе прошедшей встречи.
© Агентство по противодействию коррупции Узбекистана В Агентстве по противодействию коррупции прошла встреча с представителями компании G42 из ОАЭ
В Агентстве по противодействию коррупции прошла встреча с представителями компании G42 из ОАЭ - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.09.2023
В Агентстве по противодействию коррупции прошла встреча с представителями компании G42 из ОАЭ
© Агентство по противодействию коррупции Узбекистана
Как отмечается в сообщении, Агентство по противодействию коррупции уже занимается повсеместным внедрением специальных программ подобного рода. В их числе ресурс e-antibody, оценивающий антикоррупционную деятельность госорганов, и платформа, позволяющая осуществлять мониторинг социальных сетей с помощью искусственного интеллекта.
Компания G42 занимается разработкой и реализацией проектов, направленных на применение возможностей искусственного интеллекта в государственных услугах, финансовой сфере и спорте.
Как узбекистанские госорганы противостоят коррупции — рейтинг
Для кого использование искусственного интеллекта может быть опасно
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0