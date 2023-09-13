https://uz.sputniknews.ru/20230913/uzbekistan-iskusstvennyy-intellekt-borba-korruptsiya-38867874.html
В Узбекистане с коррупцией будет бороться искусственный интеллект
В Узбекистане с коррупцией будет бороться искусственный интеллект
Антикоррупционное агентство Узбекистана и компания G42 (Presight) из ОАЭ будут сотрудничать в области цифровизации и внедрения искусственного интеллекта
2023-09-13T17:06+0500
2023-09-13T17:06+0500
2023-09-13T17:27+0500
узбекистан
абр
коррупция
искусственный интеллект
сотрудничество
оаэ
агентство по противодействию коррупции
проект
борьба
борьба с коррупцией
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. В Узбекистане искусственный интеллект будет бороться с коррупцией, сообщает информационная служба антикоррупционного агентства.Создание электронных платформ в Узбекистане для предотвращения влияния на финансово-хозяйственную деятельность организаций/лиц, конфликта интересов, легализации преступных доходов и нарушений законодательства в сфере госзакупок — эти и другие вопросы обсудили представители Агентства по противодействию коррупции и компании G42 в ходе прошедшей встречи. Как отмечается в сообщении, Агентство по противодействию коррупции уже занимается повсеместным внедрением специальных программ подобного рода. В их числе ресурс e-antibody, оценивающий антикоррупционную деятельность госорганов, и платформа, позволяющая осуществлять мониторинг социальных сетей с помощью искусственного интеллекта. Компания G42 занимается разработкой и реализацией проектов, направленных на применение возможностей искусственного интеллекта в государственных услугах, финансовой сфере и спорте. Как узбекистанские госорганы противостоят коррупции — рейтингДля кого использование искусственного интеллекта может быть опасно
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узбекистан оаэ антикоррупционное агентство искусственный интеллект электронная платформа коррупция компания g42 встреча сотрудничество
узбекистан оаэ антикоррупционное агентство искусственный интеллект электронная платформа коррупция компания g42 встреча сотрудничество
В Узбекистане с коррупцией будет бороться искусственный интеллект
17:06 13.09.2023 (обновлено: 17:27 13.09.2023)
Антикоррупционное агентство Узбекистана и компания G42 (Presight) из ОАЭ определят конкретные направления сотрудничества в области цифровизации и внедрения искусственного интеллекта.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik.
В Узбекистане искусственный интеллект будет бороться с коррупцией, сообщает информационная служба антикоррупционного агентства
.
Создание электронных платформ в Узбекистане для предотвращения влияния на финансово-хозяйственную деятельность организаций/лиц, конфликта интересов, легализации преступных доходов и нарушений законодательства в сфере госзакупок — эти и другие вопросы обсудили представители Агентства по противодействию коррупции и компании G42 в ходе прошедшей встречи.
Как отмечается в сообщении, Агентство по противодействию коррупции уже занимается повсеместным внедрением специальных программ подобного рода. В их числе ресурс e-antibody, оценивающий антикоррупционную деятельность госорганов, и платформа, позволяющая осуществлять мониторинг социальных сетей с помощью искусственного интеллекта.
Компания G42 занимается разработкой и реализацией проектов, направленных на применение возможностей искусственного интеллекта в государственных услугах, финансовой сфере и спорте.