https://uz.sputniknews.ru/20230913/uzbekistan-iskusstvennyy-intellekt-borba-korruptsiya-38867874.html

В Узбекистане с коррупцией будет бороться искусственный интеллект

В Узбекистане с коррупцией будет бороться искусственный интеллект

Антикоррупционное агентство Узбекистана и компания G42 (Presight) из ОАЭ будут сотрудничать в области цифровизации и внедрения искусственного интеллекта

2023-09-13T17:06+0500

2023-09-13T17:06+0500

2023-09-13T17:27+0500

узбекистан

абр

коррупция

искусственный интеллект

сотрудничество

оаэ

агентство по противодействию коррупции

проект

борьба

борьба с коррупцией

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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. В Узбекистане искусственный интеллект будет бороться с коррупцией, сообщает информационная служба антикоррупционного агентства.Создание электронных платформ в Узбекистане для предотвращения влияния на финансово-хозяйственную деятельность организаций/лиц, конфликта интересов, легализации преступных доходов и нарушений законодательства в сфере госзакупок — эти и другие вопросы обсудили представители Агентства по противодействию коррупции и компании G42 в ходе прошедшей встречи. Как отмечается в сообщении, Агентство по противодействию коррупции уже занимается повсеместным внедрением специальных программ подобного рода. В их числе ресурс e-antibody, оценивающий антикоррупционную деятельность госорганов, и платформа, позволяющая осуществлять мониторинг социальных сетей с помощью искусственного интеллекта. Компания G42 занимается разработкой и реализацией проектов, направленных на применение возможностей искусственного интеллекта в государственных услугах, финансовой сфере и спорте. Как узбекистанские госорганы противостоят коррупции — рейтингДля кого использование искусственного интеллекта может быть опасно

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