https://uz.sputniknews.ru/20231013/uzbekneftegaz-gazprom-soglasheniye-skvajiny-39906207.html
"Газпром нефть" поможет "Узбекнефтегазу" сократить сроки строительства скважин
"Газпром нефть" поможет "Узбекнефтегазу" сократить сроки строительства скважин
Партнеры также рассматривают возможность создания центра управления бурением в "Узбекнефтегазе", с использованием программного обеспечения "Газпром нефти" и ее лучших практик в области строительства скважин.
2023-10-13T08:48+0500
2023-10-13T08:48+0500
2023-10-13T09:32+0500
экономика
узбекистан
россия
нефть
"газпром нефть"
скважина
строительство
соглашение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/0c/39889408_0:29:1280:749_1920x0_80_0_0_d3fbf96fae7545f76143eb4abcbdff7e.jpg
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. "Газпром нефть" поможет оптимизировать процессы бурения скважин на месторождениях Узбекистана, сообщает "Узбекнефтегаз".Соответствующее соглашение стороны подписали в рамках Российской энергетической недели.Для строительства и эксплуатации скважин на месторождениях "Узбекнефтегаза" оператор проекта "Газпромнефть – Ноябрьскнефтегаз" разработает комплекс инженерных подходов и решений. Он включает супервайзинг бурения, аудит бурового оборудования, рекомендации по изменению конструкции скважин и подбор оптимальной рецептуры буровых растворов.Партнеры также рассматривают возможность создания центра управления бурением в "Узбекнефтегазе", где будут использовать программное обеспечение "Газпром нефти" и ее лучшие практики в области строительства скважин. По словам, председателя АО "Узбекнефтегаз" Баходира Сидикова, применение передовых технологий в сфере позволит оптимизировать планирование, координацию и контроль производственных процессов, что приведет к снижению рисков и увеличению производительности. "Создание в партнерстве с "Газпром нефтью" Центра управления бурением позволит обеспечить более эффективное и гармоничное управление всеми процессами, связанными с бурением скважин. На протяжении нескольких лет нашими специалистами прорабатывалась инициатива создания такого центра и на основе изучения опыта международных компаний принято решение реализовать проект совместно с компанией "Газпром нефть", — отметил Сидиков.
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/0c/39889408_122:0:1159:778_1920x0_80_0_0_b543bef5d2040cae63e72576a2b9b85b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика узбекистан россия нефть газпром нефть скважина строительство соглашение
экономика узбекистан россия нефть газпром нефть скважина строительство соглашение
"Газпром нефть" поможет "Узбекнефтегазу" сократить сроки строительства скважин
08:48 13.10.2023 (обновлено: 09:32 13.10.2023)
Партнеры также рассматривают возможность создания центра управления бурением в "Узбекнефтегазе", с использованием программного обеспечения "Газпром нефти" и ее лучших практик в области строительства скважин.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik.
"Газпром нефть" поможет оптимизировать процессы бурения скважин на месторождениях Узбекистана, сообщает
"Узбекнефтегаз".
Соответствующее соглашение стороны подписали в рамках Российской энергетической недели.
Для строительства и эксплуатации скважин на месторождениях "Узбекнефтегаза" оператор проекта "Газпромнефть – Ноябрьскнефтегаз" разработает комплекс инженерных подходов и решений. Он включает супервайзинг бурения, аудит бурового оборудования, рекомендации по изменению конструкции скважин и подбор оптимальной рецептуры буровых растворов.
"Передовые технологии и опыт "Газпром нефти" помогут "Узбекнефтегазу" сократить сроки строительства скважин более чем на 20 %", — говорится в сообщении.
Партнеры также рассматривают возможность создания центра управления бурением в "Узбекнефтегазе", где будут использовать программное обеспечение "Газпром нефти" и ее лучшие практики в области строительства скважин.
"Наш опыт работы с трудноизвлекаемыми запасами и сложными скважинами позволил сформировать уникальные технологические компетенции. В регионах деятельности "Газпром нефти" сегодня работают высокотехнологичные центры, которые дистанционно управляют строительством скважин на месторождениях компании", — рассказал заместитель генерального директора по разведке и добыче "Газпром нефти" Вадим Яковлев.
По словам, председателя АО "Узбекнефтегаз" Баходира Сидикова, применение передовых технологий в сфере позволит оптимизировать планирование, координацию и контроль производственных процессов, что приведет к снижению рисков и увеличению производительности.
"Создание в партнерстве с "Газпром нефтью" Центра управления бурением позволит обеспечить более эффективное и гармоничное управление всеми процессами, связанными с бурением скважин. На протяжении нескольких лет нашими специалистами прорабатывалась инициатива создания такого центра и на основе изучения опыта международных компаний принято решение реализовать проект совместно с компанией "Газпром нефть", — отметил Сидиков.