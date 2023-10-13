https://uz.sputniknews.ru/20231013/uzbekneftegaz-gazprom-soglasheniye-skvajiny-39906207.html

"Газпром нефть" поможет "Узбекнефтегазу" сократить сроки строительства скважин

"Газпром нефть" поможет "Узбекнефтегазу" сократить сроки строительства скважин

Партнеры также рассматривают возможность создания центра управления бурением в "Узбекнефтегазе", с использованием программного обеспечения "Газпром нефти" и ее лучших практик в области строительства скважин.

2023-10-13T08:48+0500

2023-10-13T08:48+0500

2023-10-13T09:32+0500

экономика

узбекистан

россия

нефть

"газпром нефть"

скважина

строительство

соглашение

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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. "Газпром нефть" поможет оптимизировать процессы бурения скважин на месторождениях Узбекистана, сообщает "Узбекнефтегаз".Соответствующее соглашение стороны подписали в рамках Российской энергетической недели.Для строительства и эксплуатации скважин на месторождениях "Узбекнефтегаза" оператор проекта "Газпромнефть – Ноябрьскнефтегаз" разработает комплекс инженерных подходов и решений. Он включает супервайзинг бурения, аудит бурового оборудования, рекомендации по изменению конструкции скважин и подбор оптимальной рецептуры буровых растворов.Партнеры также рассматривают возможность создания центра управления бурением в "Узбекнефтегазе", где будут использовать программное обеспечение "Газпром нефти" и ее лучшие практики в области строительства скважин. По словам, председателя АО "Узбекнефтегаз" Баходира Сидикова, применение передовых технологий в сфере позволит оптимизировать планирование, координацию и контроль производственных процессов, что приведет к снижению рисков и увеличению производительности. "Создание в партнерстве с "Газпром нефтью" Центра управления бурением позволит обеспечить более эффективное и гармоничное управление всеми процессами, связанными с бурением скважин. На протяжении нескольких лет нашими специалистами прорабатывалась инициатива создания такого центра и на основе изучения опыта международных компаний принято решение реализовать проект совместно с компанией "Газпром нефть", — отметил Сидиков.

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