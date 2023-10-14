https://uz.sputniknews.ru/20231014/magnitnyye-buri-14-15-oktyabr-uchenyy-mneniye-39969649.html
Ученый рассказал о риске магнитных бурь в выходные
Ученый рассказал о риске магнитных бурь в выходные
Ранее некоторые интернет-ресурсы сообщили, что Землю в эти субботу и воскресенье ожидает очень сильная магнитная буря.
2023-10-14T21:02+0500
2023-10-14T21:02+0500
2023-10-14T21:02+0500
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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Сообщения о сильных магнитных бурях 14-15 октября недостоверны, в сентябре на Солнце случился мощный всплеск, после которого звезде нужно накопить энергию, поэтому ближайшие пару недель магнитосфера Земли будет спокойной, сообщает РИА Новости со ссылкой на завлабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН Сергея Богачёва.Ранее некоторые интернет-ресурсы сообщили, что Землю в эти выходные ожидает очень сильная магнитная буря.Он добавил, что примерно каждые 11 лет у Солнца случается пик активности. Прошлый раз это произошло в 2012 году, следующее такое событие должно наступить в 2024-м. По мере того как Солнце приближается к пику активности, на нём всё чаще происходят ее всплески.В 2023 году было два таких всплеска: весной, когда наблюдались крупнейшие за несколько лет магнитные бури, а также полярные сияния, и ещё один — в сентябре.
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это интересно наука космос солнце земля
это интересно наука космос солнце земля
Ученый рассказал о риске магнитных бурь в выходные
Ранее некоторые интернет-ресурсы сообщили, что Землю в эти субботу и воскресенье ожидает очень сильная магнитная буря.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik.
Сообщения о сильных магнитных бурях 14-15 октября недостоверны, в сентябре на Солнце случился мощный всплеск, после которого звезде нужно накопить энергию, поэтому ближайшие пару недель магнитосфера Земли будет спокойной, сообщает РИА Новости
со ссылкой на завлабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН Сергея Богачёва.
Ранее некоторые интернет-ресурсы сообщили, что Землю в эти выходные ожидает очень сильная магнитная буря.
"Сейчас на Солнце происходит временный спад активности. Если говорить простыми словами, то во время сентябрьской активности звезда потратила очень много энергии, и сейчас ей нужно время на восстановление. Соответственно, с начала октября у нас очень спокойная ситуация на Солнце, которая по прогнозу продлится еще не менее 1-2 недель, возможно, до конца месяца", — объяснил Богачёв.
Он добавил, что примерно каждые 11 лет у Солнца случается пик активности. Прошлый раз это произошло в 2012 году, следующее такое событие должно наступить в 2024-м. По мере того как Солнце приближается к пику активности, на нём всё чаще происходят ее всплески.
В 2023 году было два таких всплеска: весной, когда наблюдались крупнейшие за несколько лет магнитные бури, а также полярные сияния, и ещё один — в сентябре.