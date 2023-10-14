https://uz.sputniknews.ru/20231014/magnitnyye-buri-14-15-oktyabr-uchenyy-mneniye-39969649.html

Ученый рассказал о риске магнитных бурь в выходные

Ученый рассказал о риске магнитных бурь в выходные

Ранее некоторые интернет-ресурсы сообщили, что Землю в эти субботу и воскресенье ожидает очень сильная магнитная буря.

2023-10-14T21:02+0500

2023-10-14T21:02+0500

2023-10-14T21:02+0500

это интересно

наука

космос

солнце

земля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/0e/39969468_1:0:600:337_1920x0_80_0_0_071c6b34206add593fa68615f7f5518c.jpg

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Сообщения о сильных магнитных бурях 14-15 октября недостоверны, в сентябре на Солнце случился мощный всплеск, после которого звезде нужно накопить энергию, поэтому ближайшие пару недель магнитосфера Земли будет спокойной, сообщает РИА Новости со ссылкой на завлабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН Сергея Богачёва.Ранее некоторые интернет-ресурсы сообщили, что Землю в эти выходные ожидает очень сильная магнитная буря.Он добавил, что примерно каждые 11 лет у Солнца случается пик активности. Прошлый раз это произошло в 2012 году, следующее такое событие должно наступить в 2024-м. По мере того как Солнце приближается к пику активности, на нём всё чаще происходят ее всплески.В 2023 году было два таких всплеска: весной, когда наблюдались крупнейшие за несколько лет магнитные бури, а также полярные сияния, и ещё один — в сентябре.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

это интересно наука космос солнце земля