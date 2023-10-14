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https://uz.sputniknews.ru/20231014/mirziyoyev-tashkent-city-posescheniye-39967637.html
Мирзиёев побывал в "Tashkent city" — фото
Мирзиёев побывал в "Tashkent city" — фото
Президент Узбекистана знакомится с новыми инфраструктурными объектами в столице.
2023-10-14T17:32+0500
2023-10-14T17:32+0500
узбекистан
ташкент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
общество
фото
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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Сегодня Шавкат Мирзиёев побывал в "Tashkent city", сообщает пресс-служба главы Узбекистана.В настоящее время здесь строят гостиницы высокого класса комфорта и оперный театр.Президент ознакомился с ходом строительных работ, отметив что комплекс придаст новый импульс развитию искусства в стране и послужит проведению культурных мероприятий на высоком уровне.Также руководитель республики осмотрел ряд других сооружений в МДЦ "Tashkent city", находящихся на финальной стадии строительства.
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узбекистан ташкент президент узбекистана шавкат мирзиёев общество фото
узбекистан ташкент президент узбекистана шавкат мирзиёев общество фото

Мирзиёев побывал в "Tashkent city" — фото

17:32 14.10.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ "Tashkent city" возводятся новые здания
В Tashkent city возводятся новые здания - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.10.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент Узбекистана знакомится с новыми инфраструктурными объектами в столице.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Сегодня Шавкат Мирзиёев побывал в "Tashkent city", сообщает пресс-служба главы Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ "Tashkent city" возводятся новые здания
В Tashkent city возводятся новые здания - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.10.2023
В "Tashkent city" возводятся новые здания
© Пресс-служба президента Узбекистана
В настоящее время здесь строят гостиницы высокого класса комфорта и оперный театр.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ "Tashkent city" возводятся новые здания
В Tashkent city возводятся новые здания - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.10.2023
В "Tashkent city" возводятся новые здания
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ "Tashkent city" возводятся новые здания
В Tashkent city возводятся новые здания - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.10.2023
В "Tashkent city" возводятся новые здания
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент ознакомился с ходом строительных работ, отметив что комплекс придаст новый импульс развитию искусства в стране и послужит проведению культурных мероприятий на высоком уровне.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ "Tashkent city" возводятся новые здания
В Tashkent city возводятся новые здания - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.10.2023
В "Tashkent city" возводятся новые здания
© Пресс-служба президента Узбекистана
Также руководитель республики осмотрел ряд других сооружений в МДЦ "Tashkent city", находящихся на финальной стадии строительства.
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