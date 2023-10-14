Мирзиёев побывал в "Tashkent city" — фото
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ "Tashkent city" возводятся новые здания
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана знакомится с новыми инфраструктурными объектами в столице.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Сегодня Шавкат Мирзиёев побывал в "Tashkent city", сообщает пресс-служба главы Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ "Tashkent city" возводятся новые здания
В "Tashkent city" возводятся новые здания
© Пресс-служба президента Узбекистана
В настоящее время здесь строят гостиницы высокого класса комфорта и оперный театр.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ "Tashkent city" возводятся новые здания
В "Tashkent city" возводятся новые здания
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ "Tashkent city" возводятся новые здания
В "Tashkent city" возводятся новые здания
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент ознакомился с ходом строительных работ, отметив что комплекс придаст новый импульс развитию искусства в стране и послужит проведению культурных мероприятий на высоком уровне.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ "Tashkent city" возводятся новые здания
В "Tashkent city" возводятся новые здания
© Пресс-служба президента Узбекистана
Также руководитель республики осмотрел ряд других сооружений в МДЦ "Tashkent city", находящихся на финальной стадии строительства.