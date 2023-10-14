https://uz.sputniknews.ru/20231014/mirziyoyev-tashkent-city-posescheniye-39967637.html

Мирзиёев побывал в "Tashkent city" — фото

Мирзиёев побывал в "Tashkent city" — фото

Президент Узбекистана знакомится с новыми инфраструктурными объектами в столице.

2023-10-14T17:32+0500

2023-10-14T17:32+0500

2023-10-14T17:32+0500

узбекистан

ташкент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

общество

фото

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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Сегодня Шавкат Мирзиёев побывал в "Tashkent city", сообщает пресс-служба главы Узбекистана.В настоящее время здесь строят гостиницы высокого класса комфорта и оперный театр.Президент ознакомился с ходом строительных работ, отметив что комплекс придаст новый импульс развитию искусства в стране и послужит проведению культурных мероприятий на высоком уровне.Также руководитель республики осмотрел ряд других сооружений в МДЦ "Tashkent city", находящихся на финальной стадии строительства.

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