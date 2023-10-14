https://uz.sputniknews.ru/20231014/mirziyoyev-tashkent-infrastruktura-obekty-39965526.html

Мирзиёев знакомится с новыми инфраструктурными объектами в Ташкенте

Мирзиёев знакомится с новыми инфраструктурными объектами в Ташкенте

Также президент Узбекистана изучает ход подготовки к осенне-зимнему сезону в столице.

2023-10-14T16:51+0500

2023-10-14T16:51+0500

2023-10-14T16:51+0500

общество

экономика

узбекистан

ташкент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Сегодня Шавкат Мирзиёев знакомится с новыми инфраструктурными объектами и ходом подготовки к осенне-зимнему сезону в Ташкенте, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.В частности, он посетил новую подстанцию, которую построили в Шайхантахурском районе, рядом со стадионом “Пахтакор” В рамках проекта, с подстанции “Тракторсоз” протянули более 19 км кабеля и установили 2 трансформатора.Объект введут в строй в следующем месяце. В результате в центре столицы появится дополнительный источник питания мощностью 130 мегаватт. Тем самым снизится нагрузка на другие подстанции в городе, а вероятность аварийных ситуаций сократится на 60 %.Здесь же президенту представили презентацию о строительстве и модернизации в системе электроснабжения Ташкента. Ему доложили, что в настоящее время идет строительство еще 5 и обновление 4 подстанций, в общей сложности они обеспечат 850 мегаватт мощности.

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