Мирзиёев знакомится с новыми инфраструктурными объектами в Ташкенте
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент ознакомился с новыми инфраструктурными объектами
© Пресс-служба президента Узбекистана
Также президент Узбекистана изучает ход подготовки к осенне-зимнему сезону в столице.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Сегодня Шавкат Мирзиёев знакомится с новыми инфраструктурными объектами и ходом подготовки к осенне-зимнему сезону в Ташкенте, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент ознакомился с новыми инфраструктурными объектами
Президент ознакомился с новыми инфраструктурными объектами
© Пресс-служба президента Узбекистана
В частности, он посетил новую подстанцию, которую построили в Шайхантахурском районе, рядом со стадионом “Пахтакор” В рамках проекта, с подстанции “Тракторсоз” протянули более 19 км кабеля и установили 2 трансформатора.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент ознакомился с новыми инфраструктурными объектами
Президент ознакомился с новыми инфраструктурными объектами
© Пресс-служба президента Узбекистана
Объект введут в строй в следующем месяце. В результате в центре столицы появится дополнительный источник питания мощностью 130 мегаватт. Тем самым снизится нагрузка на другие подстанции в городе, а вероятность аварийных ситуаций сократится на 60 %.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент ознакомился с новыми инфраструктурными объектами
Президент ознакомился с новыми инфраструктурными объектами
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент ознакомился с новыми инфраструктурными объектами
Президент ознакомился с новыми инфраструктурными объектами
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент ознакомился с новыми инфраструктурными объектами
Президент ознакомился с новыми инфраструктурными объектами
© Пресс-служба президента Узбекистана
Здесь же президенту представили презентацию о строительстве и модернизации в системе электроснабжения Ташкента. Ему доложили, что в настоящее время идет строительство еще 5 и обновление 4 подстанций, в общей сложности они обеспечат 850 мегаватт мощности.