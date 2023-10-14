Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20231014/mirziyoyev-tashkent-infrastruktura-obekty-39965526.html
Мирзиёев знакомится с новыми инфраструктурными объектами в Ташкенте
Мирзиёев знакомится с новыми инфраструктурными объектами в Ташкенте
Также президент Узбекистана изучает ход подготовки к осенне-зимнему сезону в столице.
2023-10-14T16:51+0500
2023-10-14T16:51+0500
общество
экономика
узбекистан
ташкент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/0e/39964273_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f8533299538cbbddcb3e4db855073dfd.jpg
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Сегодня Шавкат Мирзиёев знакомится с новыми инфраструктурными объектами и ходом подготовки к осенне-зимнему сезону в Ташкенте, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.В частности, он посетил новую подстанцию, которую построили в Шайхантахурском районе, рядом со стадионом “Пахтакор” В рамках проекта, с подстанции “Тракторсоз” протянули более 19 км кабеля и установили 2 трансформатора.Объект введут в строй в следующем месяце. В результате в центре столицы появится дополнительный источник питания мощностью 130 мегаватт. Тем самым снизится нагрузка на другие подстанции в городе, а вероятность аварийных ситуаций сократится на 60 %.Здесь же президенту представили презентацию о строительстве и модернизации в системе электроснабжения Ташкента. Ему доложили, что в настоящее время идет строительство еще 5 и обновление 4 подстанций, в общей сложности они обеспечат 850 мегаватт мощности.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/0e/39964273_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_acc76073bb3fd03a3e4133b088ddb9ac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан ташкент президент узбекистана шавкат мирзиёев общество экономика
узбекистан ташкент президент узбекистана шавкат мирзиёев общество экономика

Мирзиёев знакомится с новыми инфраструктурными объектами в Ташкенте

16:51 14.10.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент ознакомился с новыми инфраструктурными объектами
Президент ознакомился с новыми инфраструктурными объектами - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.10.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться на
НовостиTelegram
Также президент Узбекистана изучает ход подготовки к осенне-зимнему сезону в столице.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Сегодня Шавкат Мирзиёев знакомится с новыми инфраструктурными объектами и ходом подготовки к осенне-зимнему сезону в Ташкенте, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент ознакомился с новыми инфраструктурными объектами
Президент ознакомился с новыми инфраструктурными объектами - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.10.2023
Президент ознакомился с новыми инфраструктурными объектами
© Пресс-служба президента Узбекистана
В частности, он посетил новую подстанцию, которую построили в Шайхантахурском районе, рядом со стадионом “Пахтакор” В рамках проекта, с подстанции “Тракторсоз” протянули более 19 км кабеля и установили 2 трансформатора.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент ознакомился с новыми инфраструктурными объектами
Президент ознакомился с новыми инфраструктурными объектами - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.10.2023
Президент ознакомился с новыми инфраструктурными объектами
© Пресс-служба президента Узбекистана
Объект введут в строй в следующем месяце. В результате в центре столицы появится дополнительный источник питания мощностью 130 мегаватт. Тем самым снизится нагрузка на другие подстанции в городе, а вероятность аварийных ситуаций сократится на 60 %.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент ознакомился с новыми инфраструктурными объектами
Президент ознакомился с новыми инфраструктурными объектами - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.10.2023
Президент ознакомился с новыми инфраструктурными объектами
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент ознакомился с новыми инфраструктурными объектами
Президент ознакомился с новыми инфраструктурными объектами - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.10.2023
Президент ознакомился с новыми инфраструктурными объектами
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент ознакомился с новыми инфраструктурными объектами
Президент ознакомился с новыми инфраструктурными объектами - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.10.2023
Президент ознакомился с новыми инфраструктурными объектами
© Пресс-служба президента Узбекистана
Здесь же президенту представили презентацию о строительстве и модернизации в системе электроснабжения Ташкента. Ему доложили, что в настоящее время идет строительство еще 5 и обновление 4 подстанций, в общей сложности они обеспечат 850 мегаватт мощности.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0