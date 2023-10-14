https://uz.sputniknews.ru/20231014/rossiya-gruppirovka-sentr-ataka-vsu-otrajeniye-39955949.html
Группировка войск "Центр" отразила девять атак ВСУ
Группировка войск "Центр" отразила девять атак ВСУ
В результате украинская армия потеряла до 540 военных.
2023-10-14T10:57+0500
2023-10-14T10:57+0500
2023-10-14T10:57+0500
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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Группировка российских войск "Центр" сорвала и отбила девять атак противника на Краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Савчука.Также, по словам Савчука, ПВО сбила украинский беспилотник в районе Кременной.А в результате контрбатарейной борьбы военнослужащие РФ вскрыли и подавили более 20 артиллерийских расчетов противника.
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Группировка войск "Центр" отразила девять атак ВСУ
В результате украинская армия потеряла до 540 военных.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik.
Группировка российских войск "Центр" сорвала и отбила девять атак противника на Краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости
со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Савчука.
"На Краснолиманском направлении в районах Ямполовского участка и Серебрянского лесничества действиями подразделений группировки войск "Центр", огнем артиллерии и ударами авиации сорваны и отражены девять атак штурмовых групп 21-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины. Потери противника составили до 540 военнослужащих, уничтожены четыре танка, две боевые машины пехоты, два автомобиля" — рассказал он.
Также, по словам Савчука, ПВО сбила украинский беспилотник в районе Кременной.
А в результате контрбатарейной борьбы военнослужащие РФ вскрыли и подавили более 20 артиллерийских расчетов противника.