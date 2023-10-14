https://uz.sputniknews.ru/20231014/samarkand-nagrajdeniye-turisticheskaya-derevnya-39968035.html
В Самарканде пройдет церемония награждения "Лучшие туристические деревни"
В Самарканде пройдет церемония награждения "Лучшие туристические деревни"
Она состоится в рамках юбилейной 25-ой сессии UNWTO.В списке кандидатов на номинацию "Лучшая туристическая деревня" Узбекистан представил 5 объектов.
2023-10-14T18:50+0500
2023-10-14T18:50+0500
2023-10-14T18:50+0500
узбекистан
самарканд
церемония
награждение
туризм
unwto
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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. В рамках юбилейной 25-ой сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) в туристическом комплексе Silk Road Samarkand состоится церемония награждения "Лучшие туристические деревни", сообщает Комитет по туризму.На звание лучшей туристической деревни в республике претендуют пять объектов.Награду присуждают на основе девяти основных критериев только тем сельским поселениям, которые используют туризм в качестве движущей силы развития и новых возможностей для работы и дохода, сохраняя при этом традиционные для деревни ценности.Напомним, что юбилейная 25-я сессия Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН состоится в Самарканде 16−20 октября. Узбекистан впервые примет это мероприятие. В его рамках также пройдут инвестиционный и образовательный форумы.Знаменитая своим садом Амира Темура махалля в Самарканде получила новый статус.
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unwto узбекистан самарканд туризм церемония награждение
В Самарканде пройдет церемония награждения "Лучшие туристические деревни"
Она состоится в рамках юбилейной 25-ой сессии UNWTO. В списке кандидатов на номинацию Узбекистан представил 5 объектов.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik.
В рамках юбилейной 25-ой сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) в туристическом комплексе Silk Road Samarkand состоится церемония награждения "Лучшие туристические деревни", сообщает
Комитет по туризму.
"Номинация "Лучшая туристическая деревня" учреждена UNWTO в 2021 году, чтобы привлечь внимание туристов не только к развитым регионам, но и к поселкам, сохранившим свои ценности и продвигающим традиции", – рассказал руководитель Управления Комитета по туризму Мансур Меликов.
На звание лучшей туристической деревни в республике претендуют пять объектов.
"В списке кандидатов на номинацию "Лучшая туристическая деревня" от Узбекистана представлены 5 объектов – Конигил в Самаркандской области, Сентоб в Навоийской области, Сангардак в Сурхандарьинской области, Ухум в Джизакской области и Авваль в Ферганской области", — добавил Мейликов.
Награду присуждают на основе девяти основных критериев только тем сельским поселениям, которые используют туризм в качестве движущей силы развития и новых возможностей для работы и дохода, сохраняя при этом традиционные для деревни ценности.
Напомним, что юбилейная 25-я сессия Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН состоится в Самарканде 16−20 октября. Узбекистан впервые примет это мероприятие. В его рамках также пройдут инвестиционный и образовательный форумы.