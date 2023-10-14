https://uz.sputniknews.ru/20231014/uzbekistan-deti-zaschita-nasiliye-zakon-obsujdeniye-39955519.html

В Узбекистане обсуждают проект закона о защите детей от всех форм насилия — подробности

В Узбекистане обсуждают проект закона о защите детей от всех форм насилия — подробности

Граждане могут высказать свои предложения по статьям документа до 27 октября

2023-10-14T10:41+0500

2023-10-14T10:41+0500

2023-10-14T10:41+0500

узбекистан

законопроект

дети

насилие

социальная защита

общество

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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. На портале обсуждения проектов нормативно-правовых актов regulation.gov.uz. обсуждается проект Закона РУз "О защите детей от всех форм насилия".Он направлен на защиту детей от физического, полового, психологического насилия, буллинга, эксплуатации и отсутствия заботы.Согласно документу, дети, подвергшиеся одному или нескольким формам насилия, могут получить охранный ордер на 30 дней. Его будет выдавать специально уполномоченный орган: Национальное агентство социальной защиты и его территориальные подразделения, а вручать — сотрудники органов внутренних дел.При выдаче охранного ордера сотрудники правоохранительных органов проинформируют лицо, совершившее насилие, об условиях охранного ордера и предупредят о последствиях неисполнения. Ордер предусматривает определенные виды ограничений, например, помимо фактического запрета на совершение насилия, запрет на контакт между лицом, совершившим насилие, и потерпевшим, в том числе нахождение с ним в одном помещении или транспортном средстве, а также запрет на покупку и ношение оружия.Кроме того, таким детям окажут материальную, социальную и психологическую помощь.Также, чтобы защитить детей от насилия, их могут изъять у родителей или лиц, под опекой которых они находятся.При этом, для виновных в насилии предусмотрены специальные программы модификации поведения. Также будут ограничены права людей, совершивших сексуальные преступления.Обсуждение проекта документа продолжится до 27 октября текущего года.

https://uz.sputniknews.ru/20231011/uzbekistan-deti-globalnyy-indeks-62-mesto-39830787.html

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