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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20231014/zelenskiy-katastrofa-rossiya-manevr-soobscheniye-39957674.html
Зеленскому сообщили о катастрофе из-за маневра России
Зеленскому сообщили о катастрофе из-за маневра России
Экс-разведчик Риттер: Российская армия добилась впечатляющих успехов в Донецкой области, при этом наблюдается военный распад ВСУ.
2023-10-14T12:15+0500
2023-10-14T12:15+0500
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
в мире
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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Российские войска добились впечатляющих успехов в Донецкой области, сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего американского разведчика Скотта Риттера.По мнению Риттера, США испытывают политический кризис по поводу продолжения поддержки Украины.Ранее издание Spectator написало, что российские военные начали наступление по всей линии фронта и это стало неожиданностью для ВСУ.Напомним, что ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, только за сентябрь потери украинской армии составили более 17 тыс. человек и свыше 2,7 тыс. единиц вооружений.
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спецоперация, в мире, всу, украина, россия
спецоперация, в мире, всу, украина, россия

Зеленскому сообщили о катастрофе из-за маневра России

12:15 14.10.2023
© AFP 2023 / OLIVIER MATTHYSПрезидент Украины Владимир Зеленский на заседании Контактной группы по обороне Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 11 октября 2023 года.
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Контактной группы по обороне Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 11 октября 2023 года. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.10.2023
© AFP 2023 / OLIVIER MATTHYS
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Экс-разведчик Риттер: Российская армия добилась впечатляющих успехов в Донецкой области, при этом наблюдается военный распад ВСУ.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Российские войска добились впечатляющих успехов в Донецкой области, сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего американского разведчика Скотта Риттера.
"Кроме того, они перешли в наступление по всей длине фронта. У Украины закончились подкрепления, мы наблюдаем военный распад ВСУ. И президент США Джо Байден ничего с этим сделать не может", — сказал он на YouTube-канале Gegenpol.
По мнению Риттера, США испытывают политический кризис по поводу продолжения поддержки Украины.
"Кризис начался еще до начала конфликта на Ближнем Востоке. США оказались в затруднительном положении с самого начала, как только начали помогать Украине. Факт в том, что ВСУ проигрывают в войне", — заключил эксперт.
Ранее издание Spectator написало, что российские военные начали наступление по всей линии фронта и это стало неожиданностью для ВСУ.
Напомним, что ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, только за сентябрь потери украинской армии составили более 17 тыс. человек и свыше 2,7 тыс. единиц вооружений.
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