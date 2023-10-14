https://uz.sputniknews.ru/20231014/zelenskiy-katastrofa-rossiya-manevr-soobscheniye-39957674.html

Зеленскому сообщили о катастрофе из-за маневра России

Зеленскому сообщили о катастрофе из-за маневра России

Экс-разведчик Риттер: Российская армия добилась впечатляющих успехов в Донецкой области, при этом наблюдается военный распад ВСУ.

2023-10-14T12:15+0500

2023-10-14T12:15+0500

2023-10-14T12:15+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Российские войска добились впечатляющих успехов в Донецкой области, сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего американского разведчика Скотта Риттера.По мнению Риттера, США испытывают политический кризис по поводу продолжения поддержки Украины.Ранее издание Spectator написало, что российские военные начали наступление по всей линии фронта и это стало неожиданностью для ВСУ.Напомним, что ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, только за сентябрь потери украинской армии составили более 17 тыс. человек и свыше 2,7 тыс. единиц вооружений.

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