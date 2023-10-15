https://uz.sputniknews.ru/20231015/kontrnastuplenie-ukraina-putnin-39974938.html
Украинское контрнаступление полностью провалилось — Путин
Украинское контрнаступление полностью провалилось — Путин
При этом, российские войска улучшили свое положение практически по всем направлениям, подчеркнул президент РФ.
2023-10-15T12:22+0500
2023-10-15T12:22+0500
2023-10-15T12:22+0500
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
россия
владимир путин
всу
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ТАШКЕНТ, 15 окт - Sputnik. Украинское контрнаступление провалилось полностью, но на отдельных участках ВСУ готовит новые активные наступательные операции, на которые Россия реагирует соответствующим образом, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин". При этом, российские войска улучшают свое положение практически на всем пространстве линии соприкосновения, заявил президент РФ Владимир Путин."То, что происходит сейчас на всем протяжении соприкосновения, это называется "активная оборона". И наши войска улучшают свое положение практически на всем этом пространстве. На большом довольно пространстве", - сказал он.
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специальная военная операция спецоперация сво россия войска украина контрнаступление владимир путин интервью
специальная военная операция спецоперация сво россия войска украина контрнаступление владимир путин интервью
Украинское контрнаступление полностью провалилось — Путин
При этом, российские войска улучшили свое положение практически по всем направлениям, подчеркнул президент РФ.
ТАШКЕНТ, 15 окт - Sputnik. Украинское контрнаступление провалилось полностью, но на отдельных участках ВСУ готовит новые активные наступательные операции, на которые Россия реагирует соответствующим образом, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".
"Что касается контрнаступления, которое якобы буксует - оно провалилось полностью. Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий, тем не менее, противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные операции. Мы видим это, знаем. И мы тоже соответствующим образом на это реагируем", - сказал российский лидер.
При этом, российские войска улучшают свое положение практически на всем пространстве линии соприкосновения, заявил президент РФ Владимир Путин.
"То, что происходит сейчас на всем протяжении соприкосновения, это называется "активная оборона". И наши войска улучшают свое положение практически на всем этом пространстве. На большом довольно пространстве", - сказал он.