Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20231015/kontrnastuplenie-ukraina-putnin-39974938.html
Украинское контрнаступление полностью провалилось — Путин
Украинское контрнаступление полностью провалилось — Путин
При этом, российские войска улучшили свое положение практически по всем направлениям, подчеркнул президент РФ.
2023-10-15T12:22+0500
2023-10-15T12:22+0500
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
россия
владимир путин
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/0d/39930894_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_8479c6496a47d8926008824135ec74c2.jpg
ТАШКЕНТ, 15 окт - Sputnik. Украинское контрнаступление провалилось полностью, но на отдельных участках ВСУ готовит новые активные наступательные операции, на которые Россия реагирует соответствующим образом, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин". При этом, российские войска улучшают свое положение практически на всем пространстве линии соприкосновения, заявил президент РФ Владимир Путин."То, что происходит сейчас на всем протяжении соприкосновения, это называется "активная оборона". И наши войска улучшают свое положение практически на всем этом пространстве. На большом довольно пространстве", - сказал он.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/0d/39930894_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_7682e63f352bb4aab6e0e2e5541ed884.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
специальная военная операция спецоперация сво россия войска украина контрнаступление владимир путин интервью
специальная военная операция спецоперация сво россия войска украина контрнаступление владимир путин интервью

Украинское контрнаступление полностью провалилось — Путин

12:22 15.10.2023
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкОфициальный визит президента РФ В. Путина в Киргизию. День второй
Официальный визит президента РФ В. Путина в Киргизию. День второй - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.10.2023
© Sputnik / Павел Бедняков
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
При этом, российские войска улучшили свое положение практически по всем направлениям, подчеркнул президент РФ.
ТАШКЕНТ, 15 окт - Sputnik. Украинское контрнаступление провалилось полностью, но на отдельных участках ВСУ готовит новые активные наступательные операции, на которые Россия реагирует соответствующим образом, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".
"Что касается контрнаступления, которое якобы буксует - оно провалилось полностью. Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий, тем не менее, противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные операции. Мы видим это, знаем. И мы тоже соответствующим образом на это реагируем", - сказал российский лидер.
При этом, российские войска улучшают свое положение практически на всем пространстве линии соприкосновения, заявил президент РФ Владимир Путин.
"То, что происходит сейчас на всем протяжении соприкосновения, это называется "активная оборона". И наши войска улучшают свое положение практически на всем этом пространстве. На большом довольно пространстве", - сказал он.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0