https://uz.sputniknews.ru/20231015/kontrnastuplenie-ukraina-putnin-39974938.html

Украинское контрнаступление полностью провалилось — Путин

Украинское контрнаступление полностью провалилось — Путин

При этом, российские войска улучшили свое положение практически по всем направлениям, подчеркнул президент РФ.

2023-10-15T12:22+0500

2023-10-15T12:22+0500

2023-10-15T12:22+0500

спецоперация россии по защите донбасса

спецоперация

россия

владимир путин

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/0d/39930894_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_8479c6496a47d8926008824135ec74c2.jpg

ТАШКЕНТ, 15 окт - Sputnik. Украинское контрнаступление провалилось полностью, но на отдельных участках ВСУ готовит новые активные наступательные операции, на которые Россия реагирует соответствующим образом, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин". При этом, российские войска улучшают свое положение практически на всем пространстве линии соприкосновения, заявил президент РФ Владимир Путин."То, что происходит сейчас на всем протяжении соприкосновения, это называется "активная оборона". И наши войска улучшают свое положение практически на всем этом пространстве. На большом довольно пространстве", - сказал он.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

специальная военная операция спецоперация сво россия войска украина контрнаступление владимир путин интервью