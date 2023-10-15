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РЖД возобновляет рейсы в Ташкент
РЖД возобновляет рейсы в Ташкент
Пассажирское ЖД-сообщение между Челябинском и столицей Узбекистана было прервано в связи с ковидными ограничениями.
2023-10-15T18:13+0500
2023-10-15T18:13+0500
2023-10-15T18:13+0500
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ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Компания "Российские железные дороги" (РЖД) возобновляет пассажирские рейсы по маршруту Челябинск-Ташкент, сообщает пресс-служба компании.С декабря поезда компании будут курсировать по 614 маршрутам, что на 16 маршрутов больше, чем в текущем году.Как сообщает пресс-служба, с 10 декабря вся сеть железных дорог России переходит на новый график движения, который будет действовать весь следующий год.В какие города и страны ходят поезда из Ташкента – прямые рейсы
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российские железные дороги ржд маршрут челябинск ташкент возобновит новое расписание
российские железные дороги ржд маршрут челябинск ташкент возобновит новое расписание
РЖД возобновляет рейсы в Ташкент
Пассажирское ЖД-сообщение между Челябинском и столицей Узбекистана было прервано в связи с ковидными ограничениями.
ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik.
Компания "Российские железные дороги" (РЖД) возобновляет пассажирские рейсы по маршруту Челябинск-Ташкент, сообщает
пресс-служба компании.
"После перерыва, связанного с ковидом, восстановлены сообщения Минск – Минеральные Воды, Минск – Архангельск и Челябинск – Ташкент", - говорится на сайте компании-перевозчика.
С декабря поезда компании будут курсировать по 614 маршрутам, что на 16 маршрутов больше, чем в текущем году.
Как сообщает пресс-служба, с 10 декабря вся сеть железных дорог России переходит на новый график движения, который будет действовать весь следующий год.