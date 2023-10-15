https://uz.sputniknews.ru/20231015/rjd-reysy-v-tashkent-chelyabinsk-39978949.html

РЖД возобновляет рейсы в Ташкент

РЖД возобновляет рейсы в Ташкент

Пассажирское ЖД-сообщение между Челябинском и столицей Узбекистана было прервано в связи с ковидными ограничениями.

2023-10-15T18:13+0500

2023-10-15T18:13+0500

2023-10-15T18:13+0500

узбекистан

общество

ташкент

ржд

прямой рейс

челябинск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/654/69/6546904_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0d3aadad4bb8c84f17d5a78dd6428331.jpg

ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Компания "Российские железные дороги" (РЖД) возобновляет пассажирские рейсы по маршруту Челябинск-Ташкент, сообщает пресс-служба компании.С декабря поезда компании будут курсировать по 614 маршрутам, что на 16 маршрутов больше, чем в текущем году.Как сообщает пресс-служба, с 10 декабря вся сеть железных дорог России переходит на новый график движения, который будет действовать весь следующий год.В какие города и страны ходят поезда из Ташкента – прямые рейсы

узбекистан

ташкент

челябинск

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

российские железные дороги ржд маршрут челябинск ташкент возобновит новое расписание