https://uz.sputniknews.ru/20231015/uzbekistan-studenty-izrail-evakuatsiya-39979284.html
Узбекских студентов эвакуировали из Израиля
Узбекских студентов эвакуировали из Израиля
В воскресенье студенты из Узбекистана, обучающиеся в Холонском институте технологий, вылетели в Ташкент.
2023-10-15T18:46+0500
2023-10-15T18:46+0500
2023-10-15T18:46+0500
узбекистан
общество
израиль
студенты
эвакуация
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ТАШКЕНТ. 15 окт — Sputnik. Власти Узбекистана эвакуировали студентов, обучающихся в Израиле, сообщает Посольство республики в Тель-Авиве.Ребята будут продолжать учебу в онлайн-формате, это уже согласовано с вузом, сообщили в посольстве.Граждане Узбекистана обучаются в ХИТ по направлениям математика, высокие технологии, искусственный интеллект.Напомним, 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.
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узбекистан студенты посольство узбекистана в израиле тель-авив эвакуация
узбекистан студенты посольство узбекистана в израиле тель-авив эвакуация
Узбекских студентов эвакуировали из Израиля
В воскресенье студенты из Узбекистана, обучающиеся в Холонском институте технологий, вылетели в Ташкент.
ТАШКЕНТ. 15 окт — Sputnik.
Власти Узбекистана эвакуировали студентов, обучающихся в Израиле, сообщает
Посольство республики в Тель-Авиве.
"15 октября с.г. узбекские студенты, обучающиеся в Холонском институте технологий (ХИТ) благополучно вылетели в Ташкент", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.
Ребята будут продолжать учебу в онлайн-формате, это уже согласовано с вузом, сообщили в посольстве.
Граждане Узбекистана обучаются в ХИТ по направлениям математика, высокие технологии, искусственный интеллект.
Напомним, 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.