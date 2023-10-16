https://uz.sputniknews.ru/20231016/eaes-kitay-sotrudnichestvo-putin-40000948.html

Ожидания от сотрудничества ЕАЭС и КНР самые хорошие — Путин

Ожидания от сотрудничества ЕАЭС и КНР самые хорошие — Путин

Каждый из предложенных проектов рассчитан на десятилетия вперед, подчеркнул российский президент в интервью медиакорпорации Китая.

2023-10-16T14:49+0500

2023-10-16T14:49+0500

2023-10-16T15:09+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

китай

один пояс-один путь

владимир путин

интервью

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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин ознакомился с предложениями российского кабинета министров по сотрудничеству между Евразийским экономическим союзом и Китаем в рамках инициативы "Один пояс — один путь". У российского лидера самые хорошие ожидания от этого сотрудничества, поделился он в интервью китайской Медиакорпорации. Президент не стал называть конкретные проекты, но отметил, что перспектив много и они долгосрочные. В интервью Владимир Путин также подчеркнул, что идеи развития ЕАЭС и инициативы "Один пояс — один путь" совпадают: их суть в попытке объединить возможности многих стран для достижения общих целей развития. Путин отметил, что в результате совместной работы страны ЕАЭС получили $24 млрд инвестиций. Поэтому подобные союзы хороши для бизнеса, экономики и увеличения товарооборота.О совпадении целей ЕАЭС и китайской инициативы Владимир Путин говорил также в своем выступлении на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

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