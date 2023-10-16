https://uz.sputniknews.ru/20231016/eaes-kitay-sotrudnichestvo-putin-40000948.html
Ожидания от сотрудничества ЕАЭС и КНР самые хорошие — Путин
Ожидания от сотрудничества ЕАЭС и КНР самые хорошие — Путин
Каждый из предложенных проектов рассчитан на десятилетия вперед, подчеркнул российский президент в интервью медиакорпорации Китая.
2023-10-16T14:49+0500
2023-10-16T14:49+0500
2023-10-16T15:09+0500
еаэс и узбекистан
еаэс
китай
один пояс-один путь
владимир путин
интервью
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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин ознакомился с предложениями российского кабинета министров по сотрудничеству между Евразийским экономическим союзом и Китаем в рамках инициативы "Один пояс — один путь". У российского лидера самые хорошие ожидания от этого сотрудничества, поделился он в интервью китайской Медиакорпорации. Президент не стал называть конкретные проекты, но отметил, что перспектив много и они долгосрочные. В интервью Владимир Путин также подчеркнул, что идеи развития ЕАЭС и инициативы "Один пояс — один путь" совпадают: их суть в попытке объединить возможности многих стран для достижения общих целей развития. Путин отметил, что в результате совместной работы страны ЕАЭС получили $24 млрд инвестиций. Поэтому подобные союзы хороши для бизнеса, экономики и увеличения товарооборота.О совпадении целей ЕАЭС и китайской инициативы Владимир Путин говорил также в своем выступлении на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.
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еаэс евразийский экономический союз китай сотрудничество инициатива один пояс один путь владимир путин интервью китайской медиакорпорации цтак
еаэс евразийский экономический союз китай сотрудничество инициатива один пояс один путь владимир путин интервью китайской медиакорпорации цтак
Ожидания от сотрудничества ЕАЭС и КНР самые хорошие — Путин
14:49 16.10.2023 (обновлено: 15:09 16.10.2023)
Каждый из предложенных проектов рассчитан на десятилетия вперед, подчеркнул российский президент в интервью медиакорпорации Китая.
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин ознакомился с предложениями российского кабинета министров по сотрудничеству между Евразийским экономическим союзом и Китаем в рамках инициативы "Один пояс — один путь". У российского лидера самые хорошие ожидания от этого сотрудничества, поделился он в интервью китайской Медиакорпорации.
"У нас есть совместные проекты. Может быть, пока рано об этом говорить. Но я уверен, что и контракты будут подписываться, новые установятся контакты между участниками экономической деятельности, встретятся руководители правительств и главы различных министерств и ведомств, которые работают напрямую", — сказал он в интервью Медиакорпорации Китая.
Президент не стал называть конкретные проекты, но отметил, что перспектив много и они долгосрочные.
"Я знакомился с предложениями российского правительства по различным направлениям. Это все убористым шрифтом изложены наши предложения. На нескольких листах подряд. И каждый проект может представлять из себя то, над чем мы будем работать не один год, а, может быть, десятилетия вперед. Поэтому у меня ожидания самые хорошие, в том числе и от контактов со своими коллегами", — сказал президент РФ.
В интервью Владимир Путин также подчеркнул, что идеи развития ЕАЭС и инициативы "Один пояс — один путь" совпадают: их суть в попытке объединить возможности многих стран для достижения общих целей развития.
"Сегодня так или иначе в реализации идей председателя Си Цзиньпина принимают участие — вы знаете, сколько? — 147 стран, две трети населения земного шара. Поэтому, на мой взгляд, это уже успех, это хорошая, правильная и технологически выстроенная инициатива, которая развивается", — сказал он.
Путин отметил, что в результате совместной работы страны ЕАЭС получили $24 млрд инвестиций. Поэтому подобные союзы хороши для бизнеса, экономики и увеличения товарооборота.
О совпадении целей ЕАЭС и китайской инициативы Владимир Путин говорил также в своем выступлении на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.