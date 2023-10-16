https://uz.sputniknews.ru/20231016/fergana-pogranichniki-zastrelili-dvux-chelovek-40017801.html
В Фергане пограничники застрелили двух человек — комментарии Погранслужбы
В Фергане пограничники застрелили двух человек — комментарии Погранслужбы
В результате противоправных действий местных жителей служащие погранвойск также получили различные травмы.
2023-10-16T20:48+0500
2023-10-16T20:48+0500
2023-10-16T21:18+0500
узбекистан
происшествия
пограничники
погранслужба
комментарий
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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Руководство пограничных войск распространило официальный комментарий относительно инцидента в Ферганской области.По данным погранслужбы, в ночь на 16 октября пограничники в населенном пункте Вадиль в установленном порядке остановили и досмотрели автомобиль, в котором находились жители махалли "Бостон". В ходе досмотра было установлено, что в салоне автомобиля находились товары, незаконно ввезенные на территорию страны.Военнослужащие предложили нарушителям проехать в часть пограничных войск для выяснения обстоятельств, но задержанные не подчинились законным требованиям и примерно с десятком сообщников, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, активно оказали сопротивление.После предупредительных выстрелов нарушители не прекратили противоправные действия.Двое граждан, которые продолжали активно оказывать сопротивление военнослужащим после предупредительных выстрелов, в результате применения оружия погибли на месте", - говорится в сообщении.Правоохранительные органы ведут расследование происшествия.
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узбекистан пограничники пограничная служба происшествия ферганская область застрелили двух человек контрабанда нарушители
узбекистан пограничники пограничная служба происшествия ферганская область застрелили двух человек контрабанда нарушители
В Фергане пограничники застрелили двух человек — комментарии Погранслужбы
20:48 16.10.2023 (обновлено: 21:18 16.10.2023)
В результате противоправных действий местных жителей служащие погранвойск также получили различные травмы.
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik.
Руководство пограничных войск распространило официальный комментарий
относительно инцидента в Ферганской области.
По данным погранслужбы, в ночь на 16 октября пограничники в населенном пункте Вадиль в установленном порядке остановили и досмотрели автомобиль, в котором находились жители махалли "Бостон". В ходе досмотра было установлено, что в салоне автомобиля находились товары, незаконно ввезенные на территорию страны.
Военнослужащие предложили нарушителям проехать в часть пограничных войск для выяснения обстоятельств, но задержанные не подчинились законным требованиям и примерно с десятком сообщников, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, активно оказали сопротивление.
"В результате военнослужащие получили различные телесные повреждения", - сообщили в погранслужбе.
После предупредительных выстрелов нарушители не прекратили противоправные действия.
Двое граждан, которые продолжали активно оказывать сопротивление военнослужащим после предупредительных выстрелов, в результате применения оружия погибли на месте", - говорится в сообщении.
Правоохранительные органы ведут расследование происшествия.