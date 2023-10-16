https://uz.sputniknews.ru/20231016/fergana-pogranichniki-zastrelili-dvux-chelovek-40017801.html

В Фергане пограничники застрелили двух человек — комментарии Погранслужбы

В Фергане пограничники застрелили двух человек — комментарии Погранслужбы

В результате противоправных действий местных жителей служащие погранвойск также получили различные травмы.

2023-10-16T20:48+0500

2023-10-16T20:48+0500

2023-10-16T21:18+0500

узбекистан

происшествия

пограничники

погранслужба

комментарий

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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Руководство пограничных войск распространило официальный комментарий относительно инцидента в Ферганской области.По данным погранслужбы, в ночь на 16 октября пограничники в населенном пункте Вадиль в установленном порядке остановили и досмотрели автомобиль, в котором находились жители махалли "Бостон". В ходе досмотра было установлено, что в салоне автомобиля находились товары, незаконно ввезенные на территорию страны.Военнослужащие предложили нарушителям проехать в часть пограничных войск для выяснения обстоятельств, но задержанные не подчинились законным требованиям и примерно с десятком сообщников, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, активно оказали сопротивление.После предупредительных выстрелов нарушители не прекратили противоправные действия.Двое граждан, которые продолжали активно оказывать сопротивление военнослужащим после предупредительных выстрелов, в результате применения оружия погибли на месте", - говорится в сообщении.Правоохранительные органы ведут расследование происшествия.

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