https://uz.sputniknews.ru/20231016/gdye-segodnya-tashkentye-nye-budet-goryachey-vody-lokatsii-39989525.html
Где сегодня в Ташкенте не будет горячей воды — локации
Где сегодня в Ташкенте не будет горячей воды — локации
16 октября без горячей воды останутся некоторые локации Алмазарского района
2023-10-16T11:44+0500
2023-10-16T11:44+0500
2023-10-16T12:27+0500
узбекистан
ташкент
отключение воды
горячая вода
алмазарский район
ремонт
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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Сегодня жители Алмазарского района Ташкента временно останутся без горячей воды, сообщает компания Veolia Energy Tashkent. Причина отключения — проведение ремонтных работ для устранения повреждения на теплотрассе и замена оборудования.Поэтому 16 октября временно приостановят подачу горячей воды в следующих локациях района:Горячую воду включат после завершения ремонтных работ, предположительно до 21.00, уточнили в компании.
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узбекистан ташкент отключение горячая вода алмазарский район массив каракамыш 2/3 и 2/4 улица уразбаева юнусова ёлкин ремонтные работы
узбекистан ташкент отключение горячая вода алмазарский район массив каракамыш 2/3 и 2/4 улица уразбаева юнусова ёлкин ремонтные работы
Где сегодня в Ташкенте не будет горячей воды — локации
11:44 16.10.2023 (обновлено: 12:27 16.10.2023)
16 октября без горячей воды останутся некоторые локации Алмазарского района. Специалисты проведут плановые работы по подготовке к отопительному сезону.
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik.
Сегодня жители Алмазарского района Ташкента временно останутся без горячей воды, сообщает компания Veolia Energy Tashkent
.
Причина отключения — проведение ремонтных работ для устранения повреждения на теплотрассе и замена оборудования.
Поэтому 16 октября временно приостановят подачу горячей воды в следующих локациях района:
массив Каракамыш 2/3 и 2/4;
Горячую воду включат после завершения ремонтных работ, предположительно до 21.00, уточнили в компании.