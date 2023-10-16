https://uz.sputniknews.ru/20231016/gdye-segodnya-tashkentye-nye-budet-goryachey-vody-lokatsii-39989525.html

Где сегодня в Ташкенте не будет горячей воды — локации

Где сегодня в Ташкенте не будет горячей воды — локации

16 октября без горячей воды останутся некоторые локации Алмазарского района

2023-10-16T11:44+0500

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узбекистан

ташкент

отключение воды

горячая вода

алмазарский район

ремонт

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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Сегодня жители Алмазарского района Ташкента временно останутся без горячей воды, сообщает компания Veolia Energy Tashkent. Причина отключения — проведение ремонтных работ для устранения повреждения на теплотрассе и замена оборудования.Поэтому 16 октября временно приостановят подачу горячей воды в следующих локациях района:Горячую воду включат после завершения ремонтных работ, предположительно до 21.00, уточнили в компании.

узбекистан

ташкент

алмазарский район

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