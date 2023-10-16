https://uz.sputniknews.ru/20231016/kashkadarya-vzryv-avtobus-postradavshiye-39990549.html

В Узбекистане в автобусе с пассажирами взорвался газовый баллон — есть пострадавшие

В Узбекистане в автобусе с пассажирами взорвался газовый баллон — есть пострадавшие

Четыре человека госпитализированы после взрыва газа в автобусе в Мубарекском районе Кашкадарьинской области.

2023-10-16T13:04+0500

2023-10-16T13:04+0500

2023-10-16T13:11+0500

общество

мчс узбекистана

взрыв

автобус

газовый баллон

пострадавшие

пассажиры

кашкадарьинская область

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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. В автобусе марки “ISUZU”, следовавшем с пассажирами по трассе Карши – Бухара, на ходу взорвался газовый баллон, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана. В Узбекистане из-за дефицита бензина и дизтоплива более 70 % автотранспорта переоборудовано для работы на природном газе. Из-за нарушения правил эксплуатации такого оборудования на дорогах страны в последнее время регулярно фиксируются случаи взрывов автомобилей и автобусов, использующих газ в качестве топлива. В августе 2022 года шесть человек погибли, еще 15 получили ранения в результате взрыва газового баллона в пассажирском автобусе в Сырдарьинской области.

кашкадарьинская область

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узбекистан мчс узбекистана автобус взрыв газ газовый балон мубаракский район кашкадарья пострадавшие госпитализированы пассажиры трасса карши–бухара