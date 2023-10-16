https://uz.sputniknews.ru/20231016/kashkadarya-vzryv-avtobus-postradavshiye-39990549.html
В Узбекистане в автобусе с пассажирами взорвался газовый баллон — есть пострадавшие
В Узбекистане в автобусе с пассажирами взорвался газовый баллон — есть пострадавшие
Четыре человека госпитализированы после взрыва газа в автобусе в Мубарекском районе Кашкадарьинской области.
2023-10-16T13:04+0500
2023-10-16T13:04+0500
2023-10-16T13:11+0500
общество
мчс узбекистана
взрыв
автобус
газовый баллон
пострадавшие
пассажиры
кашкадарьинская область
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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. В автобусе марки “ISUZU”, следовавшем с пассажирами по трассе Карши – Бухара, на ходу взорвался газовый баллон, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана. В Узбекистане из-за дефицита бензина и дизтоплива более 70 % автотранспорта переоборудовано для работы на природном газе. Из-за нарушения правил эксплуатации такого оборудования на дорогах страны в последнее время регулярно фиксируются случаи взрывов автомобилей и автобусов, использующих газ в качестве топлива. В августе 2022 года шесть человек погибли, еще 15 получили ранения в результате взрыва газового баллона в пассажирском автобусе в Сырдарьинской области.
кашкадарьинская область
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узбекистан мчс узбекистана автобус взрыв газ газовый балон мубаракский район кашкадарья пострадавшие госпитализированы пассажиры трасса карши–бухара
узбекистан мчс узбекистана автобус взрыв газ газовый балон мубаракский район кашкадарья пострадавшие госпитализированы пассажиры трасса карши–бухара
В Узбекистане в автобусе с пассажирами взорвался газовый баллон — есть пострадавшие
13:04 16.10.2023 (обновлено: 13:11 16.10.2023)
Четыре человека госпитализированы после взрыва газа в автобусе в Мубаракском районе Кашкадарьинской области.
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik.
В автобусе марки “ISUZU”, следовавшем с пассажирами по трассе Карши – Бухара, на ходу взорвался газовый баллон, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана
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“В результате происшествия четверо граждан получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы в районную медицинскую больницу, остальным гражданам оказана амбулаторно-поликлиническая и психологическая помощь. Главное, что в результате происшествия никто не погиб”, — добавили в ведомстве.
В Узбекистане из-за дефицита бензина и дизтоплива более 70 % автотранспорта переоборудовано для работы на природном газе. Из-за нарушения правил эксплуатации такого оборудования на дорогах страны в последнее время регулярно фиксируются случаи взрывов автомобилей и автобусов, использующих газ в качестве топлива.
В августе 2022 года шесть человек погибли, еще 15 получили ранения в результате взрыва газового баллона в пассажирском автобусе в Сырдарьинской области.