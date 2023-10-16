https://uz.sputniknews.ru/20231016/mirziyoev-pololikashvili-uzbekistan-s-unwto-40006757.html
Мирзиёев оценил успехи сотрудничества Узбекистана с UNWTO
Мирзиёев оценил успехи сотрудничества Узбекистана с UNWTO
Президент республики принял в Самарканде генсека Всемирной туристской организации.
2023-10-16T17:10+0500
2023-10-16T17:10+0500
2023-10-16T17:48+0500
узбекистан
общество
политика
президент
шавкат мирзиёев
зураб пололикашвили
unwto
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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в Самарканде принял генерального секретаря Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) Зураба Пололикашвили, сообщает пресс-служба главы государства.Пололикашвили прибыл накануне в Узбекистан для проведения 25-й сессии Генеральной Ассамблеи UNWTO в Самарканде.В ходе встречи стороны рассмотрели перспективы расширения многопланового сотрудничества по наращиванию туристического потенциала Узбекистана.Шавкат Мирзиёев высоко оценил достижения сотрудничества с организацией, ставшей стратегическим партнером республики по реформированию туристической отрасли.В частности, президент отметил усилия по популяризации бренда "Туризм на Шелковом пути".Как отметил Зураб Пололикашвили, в сессии Генассамблеи UNWTO примут участие представители свыше 140 стран, что свидетельствует о растущем интересе к Узбекистану. В рамках Генассамблеи также состоятся инвестиционный и образовательный форумы, в которых примут участие ведущие компании, вузы и организации туристической отрасли.Ожидается, что по итогам форумов компании подпишут контракты и соглашения по реализации совместных проектов и программ. По итогам встречи Шавкат Мирзиёев и Зураб Пололикашвили договорились принять совместную "дорожную карту" для реализации решений, принятых на заседании Генассамблеи.
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узбекистан президент шавкат мирзиёев самарканд общество политика туризм unwto генеральный секретарь зураб пололикашвили генеральная ассамблея
узбекистан президент шавкат мирзиёев самарканд общество политика туризм unwto генеральный секретарь зураб пололикашвили генеральная ассамблея
Мирзиёев оценил успехи сотрудничества Узбекистана с UNWTO
17:10 16.10.2023 (обновлено: 17:48 16.10.2023)
Президент республики принял в Самарканде генсека Всемирной туристской организации.
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik
. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в Самарканде принял генерального секретаря Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) Зураба Пололикашвили, сообщает
пресс-служба главы государства.
Пололикашвили прибыл накануне в Узбекистан для проведения 25-й сессии Генеральной Ассамблеи UNWTO в Самарканде.
В ходе встречи стороны рассмотрели перспективы расширения многопланового сотрудничества по наращиванию туристического потенциала Узбекистана.
Шавкат Мирзиёев высоко оценил достижения сотрудничества с организацией, ставшей стратегическим партнером республики по реформированию туристической отрасли.
В частности, президент отметил усилия по популяризации бренда "Туризм на Шелковом пути".
"Важными практическими результатами взаимодействия стали проведение в нашей стране юбилейной сессии Генассамблеи ЮНВТО, открытие в ее рамках Международной академии туризма и Тематического офиса "Шелковый путь" в городе Самарканде", — говорится в сообщении пресс-службы.
Как отметил Зураб Пололикашвили, в сессии Генассамблеи UNWTO примут участие представители свыше 140 стран, что свидетельствует о растущем интересе к Узбекистану.
В рамках Генассамблеи также состоятся инвестиционный и образовательный форумы, в которых примут участие ведущие компании, вузы и организации туристической отрасли.
Ожидается, что по итогам форумов компании подпишут контракты и соглашения по реализации совместных проектов и программ.
По итогам встречи Шавкат Мирзиёев и Зураб Пололикашвили договорились принять совместную "дорожную карту" для реализации решений, принятых на заседании Генассамблеи.