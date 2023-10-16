https://uz.sputniknews.ru/20231016/mirziyoev-pololikashvili-uzbekistan-s-unwto-40006757.html

Мирзиёев оценил успехи сотрудничества Узбекистана с UNWTO

Мирзиёев оценил успехи сотрудничества Узбекистана с UNWTO

Президент республики принял в Самарканде генсека Всемирной туристской организации.

2023-10-16T17:10+0500

2023-10-16T17:10+0500

2023-10-16T17:48+0500

узбекистан

общество

политика

президент

шавкат мирзиёев

зураб пололикашвили

unwto

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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в Самарканде принял генерального секретаря Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) Зураба Пололикашвили, сообщает пресс-служба главы государства.Пололикашвили прибыл накануне в Узбекистан для проведения 25-й сессии Генеральной Ассамблеи UNWTO в Самарканде.В ходе встречи стороны рассмотрели перспективы расширения многопланового сотрудничества по наращиванию туристического потенциала Узбекистана.Шавкат Мирзиёев высоко оценил достижения сотрудничества с организацией, ставшей стратегическим партнером республики по реформированию туристической отрасли.В частности, президент отметил усилия по популяризации бренда "Туризм на Шелковом пути".Как отметил Зураб Пололикашвили, в сессии Генассамблеи UNWTO примут участие представители свыше 140 стран, что свидетельствует о растущем интересе к Узбекистану. В рамках Генассамблеи также состоятся инвестиционный и образовательный форумы, в которых примут участие ведущие компании, вузы и организации туристической отрасли.Ожидается, что по итогам форумов компании подпишут контракты и соглашения по реализации совместных проектов и программ. По итогам встречи Шавкат Мирзиёев и Зураб Пололикашвили договорились принять совместную "дорожную карту" для реализации решений, принятых на заседании Генассамблеи.

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