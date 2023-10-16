https://uz.sputniknews.ru/20231016/otrazili-pyat-atak-vsu-pod-artemovskom-39982242.html

Российские войска отразили пять атак ВСУ под Артемовском

Российские войска отразили пять атак ВСУ под Артемовском

Российские войска отразили пять атак ВСУ под Артемовском — Министерство обороны России

2023-10-16T09:39+0500

2023-10-16T09:39+0500

2023-10-16T10:49+0500

россия

спецоперация россии по защите донбасса

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авиация

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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Вооруженные силы России отразили пять атак ВСУ у Орехово-Василевки, Клещеевки и Дубово-Василевки в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра российской группировки войск "Юг" Вадим Астафьев. Также военные отбили нападение 112-й бригады территориальной обороны и две попытки атаки подразделений 5-й штурмовой бригады в районе Клещеевки, добавил Астафьев. Кроме того, по словам собеседника агентства, подразделения 1-го армейского корпуса отразили нападение штурмовой группы 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Дубово-Василевки.

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