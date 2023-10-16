Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20231016/prognoz-pogody-tashkent-na-16-oktyabrya-39976313.html
Прохладно, но сухо: прогноз погоды в Ташкенте на 16 октября
Прохладно, но сухо: прогноз погоды в Ташкенте на 16 октября
В столице Узбекистана в понедельник будет прекрасная осенняя погода, обещает Узгидромет.
2023-10-16T05:03+0500
2023-10-16T05:03+0500
узбекистан
общество
погода
погода в ташкенте
прогноз
прогноз погоды
прогноз погоды в ташкенте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1c/37354975_0:417:2600:1879_1920x0_80_0_0_66790d96afdc6409fe5f4275d5ef4a5f.jpg
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. В понедельник в Ташкенте ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха днем 18-20 градусов тепла.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1c/37354975_91:216:2475:2004_1920x0_80_0_0_57df1737c6a9cf13099704abd1a168e4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан ташкент погода прогноз погоды узгидромет 16 октября без осадков переменная облачность температура воздуха
узбекистан ташкент погода прогноз погоды узгидромет 16 октября без осадков переменная облачность температура воздуха

Прохладно, но сухо: прогноз погоды в Ташкенте на 16 октября

05:03 16.10.2023
© Sputnik / Актан ТемиркановДевушка в традиционной одежде идет по улице.
Девушка в традиционной одежде идет по улице. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.10.2023
© Sputnik / Актан Темирканов
Подписаться на
НовостиTelegram
В столице Узбекистана в понедельник будет прекрасная осенняя погода, обещает Узгидромет.
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. В понедельник в Ташкенте ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха днем 18-20 градусов тепла.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0