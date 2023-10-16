https://uz.sputniknews.ru/20231016/prognoz-pogody-tashkent-na-16-oktyabrya-39976313.html

Прохладно, но сухо: прогноз погоды в Ташкенте на 16 октября

Прохладно, но сухо: прогноз погоды в Ташкенте на 16 октября

В столице Узбекистана в понедельник будет прекрасная осенняя погода, обещает Узгидромет.

2023-10-16T05:03+0500

2023-10-16T05:03+0500

2023-10-16T05:03+0500

узбекистан

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прогноз погоды в ташкенте

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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. В понедельник в Ташкенте ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха днем 18-20 градусов тепла.

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