https://uz.sputniknews.ru/20231016/prognoz-pogody-tashkent-na-16-oktyabrya-39976313.html
Прохладно, но сухо: прогноз погоды в Ташкенте на 16 октября
Прохладно, но сухо: прогноз погоды в Ташкенте на 16 октября
В столице Узбекистана в понедельник будет прекрасная осенняя погода, обещает Узгидромет.
2023-10-16T05:03+0500
2023-10-16T05:03+0500
2023-10-16T05:03+0500
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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. В понедельник в Ташкенте ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха днем 18-20 градусов тепла.
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узбекистан ташкент погода прогноз погоды узгидромет 16 октября без осадков переменная облачность температура воздуха
узбекистан ташкент погода прогноз погоды узгидромет 16 октября без осадков переменная облачность температура воздуха
Прохладно, но сухо: прогноз погоды в Ташкенте на 16 октября
В столице Узбекистана в понедельник будет прекрасная осенняя погода, обещает Узгидромет.
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. В понедельник в Ташкенте ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет
.
Ветер восточный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха днем 18-20 градусов тепла.