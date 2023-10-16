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https://uz.sputniknews.ru/20231016/prognoz-pogody-uzbekistan-17-oktyabrya-40017400.html
Температура снова растет: прогноз погоды по Узбекистану на 17 октября
Температура снова растет: прогноз погоды по Узбекистану на 17 октября
По данным Узгидромета, за кратким похолоданием снова наступит теплая погода.
2023-10-16T19:35+0500
2023-10-16T20:35+0500
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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Во вторник на всей территории Узбекистана осадков не ожидается, сообщает Узгидромет.Температура воздуха:
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узбекистан погода прогноз погоды 17 октября узгидромет
узбекистан погода прогноз погоды 17 октября узгидромет

Температура снова растет: прогноз погоды по Узбекистану на 17 октября

19:35 16.10.2023 (обновлено: 20:35 16.10.2023)
© Sputnik/Зафар ХалиловЯркие краски осени в Ташкентском ботаническом саду.
Яркие краски осени в Ташкентском ботаническом саду. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.10.2023
© Sputnik/Зафар Халилов
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По данным Узгидромета, за кратким похолоданием снова наступит теплая погода.
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Во вторник на всей территории Узбекистана осадков не ожидается, сообщает Узгидромет.
Температура воздуха:
Каракалпакстан, Хорезмская область: ночью 2-7, днем 15-20 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская области: ночью 5-10, днем 20-25 градусов тепла;
Ташкентская Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области: ночью 5-10, днем 18-23 градуса тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области: ночью 7-12, днем 21-26 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области: ночью 5-10, днем 18-23 градуса тепла;
предгорные и горные районы: ночью 2-7, днем 15-20 градусов тепла.
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