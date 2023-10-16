https://uz.sputniknews.ru/20231016/prognoz-pogody-uzbekistan-17-oktyabrya-40017400.html

Температура снова растет: прогноз погоды по Узбекистану на 17 октября

Температура снова растет: прогноз погоды по Узбекистану на 17 октября

По данным Узгидромета, за кратким похолоданием снова наступит теплая погода.

2023-10-16T19:35+0500

2023-10-16T19:35+0500

2023-10-16T20:35+0500

узбекистан

общество

погода

погода в узбекистане

прогноз

прогноз погоды

прогноз погоды по узбекистану

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/0d/39928544_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_267055eda380dd54f622d22ffb429b93.jpg

ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Во вторник на всей территории Узбекистана осадков не ожидается, сообщает Узгидромет.Температура воздуха:

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан погода прогноз погоды 17 октября узгидромет