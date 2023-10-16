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Шавкат Мирзиёев посетит Пекин с рабочим визитом
Шавкат Мирзиёев посетит Пекин с рабочим визитом
В ходе поездки Президент проведет переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином и председателем Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунином.
2023-10-16T08:56+0500
2023-10-16T08:56+0500
2023-10-16T08:56+0500
политика
узбекистан
китай
шавкат мирзиёев
си цзиньпин
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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев 17-18 октября посетит Пекин с рабочим визитом по приглашению Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, сообщает пресс-служба главы государства.Президент Узбекистана выступит с программной речью на пленарной сессии форума на третьем Международном форуме "Один пояс, один путь", где изложит свое видение актуальных вопросов международного сотрудничества в рамках китайской инициативы.Программой пребывания также предусмотрено проведение переговоров с Председателем КНР Си Цзиньпином и председателем Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунином, других двусторонних встреч.
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политика узбекистан китай шавкат мирзиёев си цзиньпин
политика узбекистан китай шавкат мирзиёев си цзиньпин
Шавкат Мирзиёев посетит Пекин с рабочим визитом
В ходе поездки Президент проведет переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином и председателем Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунином.
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев 17-18 октября посетит Пекин с рабочим визитом по приглашению Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, сообщает
пресс-служба главы государства.
Президент Узбекистана выступит с программной речью на пленарной сессии форума на третьем Международном форуме "Один пояс, один путь", где изложит свое видение актуальных вопросов международного сотрудничества в рамках китайской инициативы.
В повестку дня юбилейного саммита включены вопросы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества, усиления транспортно-коммуникационной взаимосвязанности, продвижения программ "зеленого" развития, цифровизации и другие. Будут подведены основные итоги многостороннего партнерства за прошедшие десять лет, а также определены новые задачи взаимодействия на перспективу, — говорится в сообщении.
Программой пребывания также предусмотрено проведение переговоров с Председателем КНР Си Цзиньпином и председателем Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунином, других двусторонних встреч.