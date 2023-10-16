https://uz.sputniknews.ru/20231016/shavkat-mirziyoev-rabochiy-vizit-pekin-39981982.html

Шавкат Мирзиёев посетит Пекин с рабочим визитом

Шавкат Мирзиёев посетит Пекин с рабочим визитом

В ходе поездки Президент проведет переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином и председателем Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунином.

2023-10-16T08:56+0500

2023-10-16T08:56+0500

2023-10-16T08:56+0500

политика

узбекистан

китай

шавкат мирзиёев

си цзиньпин

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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев 17-18 октября посетит Пекин с рабочим визитом по приглашению Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, сообщает пресс-служба главы государства.Президент Узбекистана выступит с программной речью на пленарной сессии форума на третьем Международном форуме "Один пояс, один путь", где изложит свое видение актуальных вопросов международного сотрудничества в рамках китайской инициативы.Программой пребывания также предусмотрено проведение переговоров с Председателем КНР Си Цзиньпином и председателем Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунином, других двусторонних встреч.

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