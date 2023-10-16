https://uz.sputniknews.ru/20231016/uzbekistan-memorandum-obyazatelstva-belarus-shos-40003388.html

Узбекистан утвердил меморандум об обязательствах Беларуси в ШОС

Узбекистан утвердил меморандум об обязательствах Беларуси в ШОС

Сейчас Беларусь является наблюдателем в ШОС

2023-10-16T16:37+0500

2023-10-16T16:37+0500

2023-10-16T17:43+0500

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сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Меморандум об обязательствах Республики Беларусь в целях получения статуса государства-члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) утвержден соответствующим постановлением президента. Согласно документу МИД Узбекистана направит в секретариат ШОС уведомление о выполнении республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления международного договора в силу. Для справки: ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Узбекистан, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.

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