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https://uz.sputniknews.ru/20231016/uzbekistan-memorandum-obyazatelstva-belarus-shos-40003388.html
Узбекистан утвердил меморандум об обязательствах Беларуси в ШОС
Узбекистан утвердил меморандум об обязательствах Беларуси в ШОС
Сейчас Беларусь является наблюдателем в ШОС
2023-10-16T16:37+0500
2023-10-16T17:43+0500
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меморандум
постановление
общество
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Меморандум об обязательствах Республики Беларусь в целях получения статуса государства-члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) утвержден соответствующим постановлением президента. Согласно документу МИД Узбекистана направит в секретариат ШОС уведомление о выполнении республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления международного договора в силу. Для справки: ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Узбекистан, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
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узбекистан беларусь меморандум постановление шос президент шавкат мирзиёев статус государство-член секретариат мид
узбекистан беларусь меморандум постановление шос президент шавкат мирзиёев статус государство-член секретариат мид

Узбекистан утвердил меморандум об обязательствах Беларуси в ШОС

16:37 16.10.2023 (обновлено: 17:43 16.10.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев. Архивное фото
Шавкат Мирзиёев. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.10.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Сейчас Беларусь является наблюдателем в ШОС. Но в июле прошлого года страна подала заявку на получение статуса полноправного члена организации.
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Меморандум об обязательствах Республики Беларусь в целях получения статуса государства-члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) утвержден соответствующим постановлением президента.
"Утвердить Меморандум об обязательствах Республики Беларусь в целях получения статуса государства-члена Шанхайской организации сотрудничества, подписанный 4 июля 2023 года в городе Нью-Дели", — говорится в постановлении.
Согласно документу МИД Узбекистана направит в секретариат ШОС уведомление о выполнении республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления международного договора в силу.
Для справки: ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Узбекистан, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.
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