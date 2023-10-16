Узбекистан утвердил меморандум об обязательствах Беларуси в ШОС
16:37 16.10.2023 (обновлено: 17:43 16.10.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев. Архивное фото
© Пресс-служба президента Узбекистана
Сейчас Беларусь является наблюдателем в ШОС. Но в июле прошлого года страна подала заявку на получение статуса полноправного члена организации.
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Меморандум об обязательствах Республики Беларусь в целях получения статуса государства-члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) утвержден соответствующим постановлением президента.
"Утвердить Меморандум об обязательствах Республики Беларусь в целях получения статуса государства-члена Шанхайской организации сотрудничества, подписанный 4 июля 2023 года в городе Нью-Дели", — говорится в постановлении.
Согласно документу МИД Узбекистана направит в секретариат ШОС уведомление о выполнении республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления международного договора в силу.
Для справки: ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Узбекистан, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.