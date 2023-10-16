https://uz.sputniknews.ru/20231016/uzbekistan-osen-shkola-kanikuly-39997901.html

Когда в Узбекистане начнутся осенние школьные каникулы и сколько они продлятся

Когда в Узбекистане начнутся осенние школьные каникулы и сколько они продлятся

Осенние каникулы начнутся 4 ноября и продлятся 6 календарных дней

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образование

общество

школа

школьники

каникулы

министерство дошкольного и школьного образования республики узбекистан

осень

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Осенние каникулы в 2023-2024 учебном году начнутся у школьников 4 ноября, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе министерстве дошкольного и школьного образования. В ведомстве уточнили, что последним днем первой четверти считается 3 ноября, а 4 ноября — первым днем осенних каникул. Каникулы продлятся 6 календарных дней, до 10 ноября включительно. Вторая четверть в общеобразовательных школах Узбекистана начнется 11 ноября. Напомним, что сроки каникул в Узбекистане определяются постановлением Кабмина “Об утверждении положения об общем среднем образовании”.

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