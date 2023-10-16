https://uz.sputniknews.ru/20231016/uzbekistan-osen-shkola-kanikuly-39997901.html
Когда в Узбекистане начнутся осенние школьные каникулы и сколько они продлятся
Когда в Узбекистане начнутся осенние школьные каникулы и сколько они продлятся
Осенние каникулы начнутся 4 ноября и продлятся 6 календарных дней
2023-10-16T14:11+0500
2023-10-16T14:11+0500
2023-10-16T15:19+0500
образование
общество
школа
школьники
каникулы
министерство дошкольного и школьного образования республики узбекистан
осень
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Осенние каникулы в 2023-2024 учебном году начнутся у школьников 4 ноября, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе министерстве дошкольного и школьного образования. В ведомстве уточнили, что последним днем первой четверти считается 3 ноября, а 4 ноября — первым днем осенних каникул. Каникулы продлятся 6 календарных дней, до 10 ноября включительно. Вторая четверть в общеобразовательных школах Узбекистана начнется 11 ноября. Напомним, что сроки каникул в Узбекистане определяются постановлением Кабмина “Об утверждении положения об общем среднем образовании”.
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узбекистан общество образование каникулы школьники школа министерство дошкольного и школьного образования осень ноябрь
узбекистан общество образование каникулы школьники школа министерство дошкольного и школьного образования осень ноябрь
Когда в Узбекистане начнутся осенние школьные каникулы и сколько они продлятся
14:11 16.10.2023 (обновлено: 15:19 16.10.2023)
В министерстве дошкольного и школьного образования рассказали, что осенние каникулы продлятся 6 календарных дней.
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Осенние каникулы в 2023-2024 учебном году начнутся у школьников 4 ноября, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе министерстве дошкольного и школьного образования.
В ведомстве уточнили, что последним днем первой четверти считается 3 ноября, а 4 ноября — первым днем осенних каникул.
Каникулы продлятся 6 календарных дней, до 10 ноября включительно. Вторая четверть в общеобразовательных школах Узбекистана начнется 11 ноября.
Напомним, что сроки каникул в Узбекистане определяются постановлением Кабмина
“Об утверждении положения об общем среднем образовании”.