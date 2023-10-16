https://uz.sputniknews.ru/20231016/veganstvo-razvitiye-pediatr-40018337.html

Веганство не обеспечивает развитие ребенка – педиатр

Веганство не обеспечивает развитие ребенка – педиатр

Для правильного развития всех органов и систем ребенок должен получать с пищей необходимый белок и микронутриенты.

2023-10-16T22:10+0500

2023-10-16T22:10+0500

2023-10-16T22:11+0500

это интересно

дети

ребенок

здоровье

питание

правильное питание

веган

врач

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/10/40018520_0:0:3234:1819_1920x0_80_0_0_5964ff926133812a3c166515e9b24367.jpg

Веганская диета не способна обеспечить растущий организм ребенка необходимым белком и важными микроэлементами, предупреждает профессор, врач-педиатр, диетолог, заместитель директора по научной работе НМИЦ здоровья детей Минздрава России Светлана Макарова.Для развития всех систем и органов детям необходимо есть мясо, рыбу, морепродукты, молоко, творог, сыр и яйца, рассказала профессор в беседе с РИА Новости. По словам врача, правильное питание – основа здоровья растущего организма. Рацион должен обеспечить энергию и "строительный материал" для роста, развития, физической и умственной активности ребёнка. Белки поступают в организм с пищей как животного, так и растительного происхождения, но наиболее богаты полноценными белками такие продукты, как мясо, рыба, морепродукты, молоко, творог, сыр и яйца, подчеркнула она.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ребенок здоровье развитие правильное питание веганство вред необходимые микроэлементы нутриенты врач педиатр светлана макарова