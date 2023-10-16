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Веганство не обеспечивает развитие ребенка – педиатр
Веганство не обеспечивает развитие ребенка – педиатр
Для правильного развития всех органов и систем ребенок должен получать с пищей необходимый белок и микронутриенты.
2023-10-16T22:10+0500
2023-10-16T22:11+0500
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дети
ребенок
здоровье
питание
правильное питание
веган
врач
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Веганская диета не способна обеспечить растущий организм ребенка необходимым белком и важными микроэлементами, предупреждает профессор, врач-педиатр, диетолог, заместитель директора по научной работе НМИЦ здоровья детей Минздрава России Светлана Макарова.Для развития всех систем и органов детям необходимо есть мясо, рыбу, морепродукты, молоко, творог, сыр и яйца, рассказала профессор в беседе с РИА Новости. По словам врача, правильное питание – основа здоровья растущего организма. Рацион должен обеспечить энергию и "строительный материал" для роста, развития, физической и умственной активности ребёнка. Белки поступают в организм с пищей как животного, так и растительного происхождения, но наиболее богаты полноценными белками такие продукты, как мясо, рыба, морепродукты, молоко, творог, сыр и яйца, подчеркнула она.
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ребенок здоровье развитие правильное питание веганство вред необходимые микроэлементы нутриенты врач педиатр светлана макарова
ребенок здоровье развитие правильное питание веганство вред необходимые микроэлементы нутриенты врач педиатр светлана макарова

Веганство не обеспечивает развитие ребенка – педиатр

22:10 16.10.2023 (обновлено: 22:11 16.10.2023)
© Sputnik / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкАрхивное фото ребенка в гипермаркете
Архивное фото ребенка в гипермаркете - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.10.2023
© Sputnik / Константин Чалабов
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Для правильного развития всех органов и систем ребенок должен получать с пищей необходимый белок и микронутриенты.
Веганская диета не способна обеспечить растущий организм ребенка необходимым белком и важными микроэлементами, предупреждает профессор, врач-педиатр, диетолог, заместитель директора по научной работе НМИЦ здоровья детей Минздрава России Светлана Макарова.
Для развития всех систем и органов детям необходимо есть мясо, рыбу, морепродукты, молоко, творог, сыр и яйца, рассказала профессор в беседе с РИА Новости.
"Веганские рационы могут не в полной мере обеспечить потребности ребенка в белке и важных микронутриентах : витамин B12, железо, цинк, полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, витамины D, А и другие", - рассказала Макарова.
По словам врача, правильное питание – основа здоровья растущего организма. Рацион должен обеспечить энергию и "строительный материал" для роста, развития, физической и умственной активности ребёнка.
"Один из важных компонентов рациона, необходимый для роста тканей, формирования иммунной системы, развития мускулатуры - это белок", - пояснила профессор.
Белки поступают в организм с пищей как животного, так и растительного происхождения, но наиболее богаты полноценными белками такие продукты, как мясо, рыба, морепродукты, молоко, творог, сыр и яйца, подчеркнула она.
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