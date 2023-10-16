Байден заявил, что ХАМАС должен быть уничтожен

"Но нужно, чтобы была палестинская власть. Нужен путь для существования Палестинского государства. Путь, который называется "решение на основе двух государств", это подход США на протяжении десятилетий. Это создаст независимую нацию рядом с Израилем для пяти миллионов палестинцев, которые живут в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан", — сказал Байден.