https://uz.sputniknews.ru/20231016/zayavleniye-bayden-xamas-39986825.html
Байден заявил, что ХАМАС должен быть уничтожен
Байден заявил, что ХАМАС должен быть уничтожен
ХАМАС должен быть уничтожен, но не Палестинская автономия — заявил президент США.
2023-10-16T11:02+0500
2023-10-16T11:02+0500
2023-10-16T11:18+0500
джо байден
палестина
израиль
конфликт
хамас
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/1a/29472425_0:32:2831:1624_1920x0_80_0_0_63de5568cdd8e417541071d2ec3c1347.jpg
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Джо Байден в интервью телеканалу CBS заявил, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен, но не Палестинская автономия, сообщает РИА Новости. "Да, я так считаю", — сказал Байден, отвечая на вопрос ведущего о том, считает ли он, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен.
палестина
израиль
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/1a/29472425_0:0:2448:1836_1920x0_80_0_0_253fdac4f66e18b9e772c221b8148323.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире джо байден хамас израиль палестина конфликт противостояние
в мире джо байден хамас израиль палестина конфликт противостояние
Байден заявил, что ХАМАС должен быть уничтожен
11:02 16.10.2023 (обновлено: 11:18 16.10.2023)
ХАМАС должен быть уничтожен, но не Палестинская автономия — заявил президент США.
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik.
Джо Байден в интервью телеканалу CBS заявил, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен, но не Палестинская автономия, сообщает РИА Новости
.
"Да, я так считаю", — сказал Байден, отвечая на вопрос ведущего о том, считает ли он, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен.
"Но нужно, чтобы была палестинская власть. Нужен путь для существования Палестинского государства. Путь, который называется "решение на основе двух государств", это подход США на протяжении десятилетий. Это создаст независимую нацию рядом с Израилем для пяти миллионов палестинцев, которые живут в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан", — сказал Байден.