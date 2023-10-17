https://uz.sputniknews.ru/20231017/biznes-missiya-moskva-tashkent-40019655.html
Экспортеры из Москвы представили свою продукцию в Ташкенте
Экспортеры из Москвы представили свою продукцию в Ташкенте
В рамках международной бизнес-миссии в Узбекистан приехали представители 6 известных московских производителей.
2023-10-17T07:04+0500
2023-10-17T07:04+0500
2023-10-17T07:04+0500
узбекистан
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бизнес-миссия
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ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В Ташкенте стартовала Международная бизнес-миссия московских компаний агропромышленного сектора, сообщает корреспондент Sputnik.Организатором выступил Центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности "Моспром", подведомственный Департаменту инвестиционной и промышленной политики города Москвы.В мероприятии, которое проходит с 16 по 18 октября, принимают участие представители 6 крупных производственных компаний российской столицы.В первый день визита московские компании представили свою продовольственную продукцию: мороженое, безалкогольные и энергетические напитки, кондитерские изделия, мясную продукцию, шоколадные батончики и пищевые добавки.Свою продукцию с многолетней историей в Ташкенте презентовали такие крупные бренды, как “Микоян” (колбасная и мясная продукция), “BR and Ice" (мороженое), "Добрынинский" (кондитерские изделия) и другие известные компании. Часть из них уже имеет сертификат "Халяль" и оборудование для производства продукции для восточных стран.Глава ассоциации "Агрокуб" Абдуллоходжа Ахрорходжаев отметил, что бизнес-миссия поможет как узбекским, так и московским компаниям найти партнеров за рубежом и наладить эффективные каналы реализации.В рамках бизнес-миссии также планируется проведение очных переговоров и В2В-встреч представителей агропромышленных московских компаний и местными специализированными предприятиями.
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узбекистан ташкент бизнес-миссия москва предприятия микоян br and ice моспром
узбекистан ташкент бизнес-миссия москва предприятия микоян br and ice моспром
Экспортеры из Москвы представили свою продукцию в Ташкенте
В рамках международной бизнес-миссии в Узбекистан приехали представители 6 известных московских производителей.
ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik
. В Ташкенте стартовала Международная бизнес-миссия московских компаний агропромышленного сектора, сообщает корреспондент Sputnik
.
Организатором выступил Центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности "Моспром", подведомственный Департаменту инвестиционной и промышленной политики города Москвы.
В мероприятии, которое проходит с 16 по 18 октября, принимают участие представители 6 крупных производственных компаний российской столицы.
В первый день визита московские компании представили свою продовольственную продукцию: мороженое, безалкогольные и энергетические напитки, кондитерские изделия, мясную продукцию, шоколадные батончики и пищевые добавки.
"В Москве накоплен богатый опыт поиска международных партнеров. И данная бизнес-миссия направлена на поиск надежных партнеров в Узбекистане и продвижение на рынок страны продукции московских производителей агропромышленного комплекса. У нас большие ожидания от сегодняшней встречи", - рассказала главный специалист управления экспортной деятельности "Моспром" Марина Нестерова.
Свою продукцию с многолетней историей в Ташкенте презентовали такие крупные бренды, как “Микоян” (колбасная и мясная продукция), “BR and Ice" (мороженое), "Добрынинский" (кондитерские изделия) и другие известные компании. Часть из них уже имеет сертификат "Халяль" и оборудование для производства продукции для восточных стран.
Глава ассоциации "Агрокуб" Абдуллоходжа Ахрорходжаев отметил, что бизнес-миссия поможет как узбекским, так и московским компаниям найти партнеров за рубежом и наладить эффективные каналы реализации.
"Выставленная продукция действительно хорошего качества. Данная продукция уже состоялась на рынках других зарубежных стран. Лично меня заинтересовали 2 компании, которые работают 120 лет и 220 лет. Они так долго развиваются, не теряя своего места на рынке. Меня интересует опыт и навыки этих компаний", - сказал он.
В рамках бизнес-миссии также планируется проведение очных переговоров и В2В-встреч представителей агропромышленных московских компаний и местными специализированными предприятиями.