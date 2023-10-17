https://uz.sputniknews.ru/20231017/biznes-missiya-moskva-tashkent-40019655.html

Экспортеры из Москвы представили свою продукцию в Ташкенте

Экспортеры из Москвы представили свою продукцию в Ташкенте

В рамках международной бизнес-миссии в Узбекистан приехали представители 6 известных московских производителей.

2023-10-17T07:04+0500

2023-10-17T07:04+0500

2023-10-17T07:04+0500

узбекистан

общество

бизнес

бизнес-миссия

москва

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ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В Ташкенте стартовала Международная бизнес-миссия московских компаний агропромышленного сектора, сообщает корреспондент Sputnik.Организатором выступил Центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности "Моспром", подведомственный Департаменту инвестиционной и промышленной политики города Москвы.В мероприятии, которое проходит с 16 по 18 октября, принимают участие представители 6 крупных производственных компаний российской столицы.В первый день визита московские компании представили свою продовольственную продукцию: мороженое, безалкогольные и энергетические напитки, кондитерские изделия, мясную продукцию, шоколадные батончики и пищевые добавки.Свою продукцию с многолетней историей в Ташкенте презентовали такие крупные бренды, как “Микоян” (колбасная и мясная продукция), “BR and Ice" (мороженое), "Добрынинский" (кондитерские изделия) и другие известные компании. Часть из них уже имеет сертификат "Халяль" и оборудование для производства продукции для восточных стран.Глава ассоциации "Агрокуб" Абдуллоходжа Ахрорходжаев отметил, что бизнес-миссия поможет как узбекским, так и московским компаниям найти партнеров за рубежом и наладить эффективные каналы реализации.В рамках бизнес-миссии также планируется проведение очных переговоров и В2В-встреч представителей агропромышленных московских компаний и местными специализированными предприятиями.

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